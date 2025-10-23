Giá heo hơi hôm nay, 23-10: Nhiều địa phương tăng giá

Giá heo hơi sáng nay 23-10 ghi nhận xu hướng tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh miền Trung – Tây Nguyên và miền Nam lên 51.000 - 52.000 đồng/kg; cá biệt có địa phương tăng mạnh 2.000 đồng/kg lên 53.000 đồng/kg. Trong khi đó, khu vực miền Bắc duy trì ổn định quanh mức 52.000 – 55.000 đồng/kg.

Trong khi đó, thông tin từ chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM), đêm qua và rạng sáng nay, lượng heo về chợ đạt 383 tấn, giảm hơn 20 tấn so với tuần trước. Cùng với đó, giá heo mảnh và heo pha lóc đều giảm nhẹ.

Cụ thể, heo mảnh loại 1 được giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng; loại 2 còn 64.000 đồng/kg, giảm tương tự. Trong khi đó, giá heo pha lóc giảm mạnh hơn: thịt đùi còn 68.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng), sườn non giảm sâu 5.000 đồng xuống 125.000 đồng/kg, cốt lết còn 68.000 đồng/kg, nạc dăm còn 108.000 đồng/kg, giò trước 58.000 đồng/kg và giò sau 48.000 đồng/kg; riêng ba rọi giảm 5.000 đồng, còn 105.000 đồng/kg.

Giá heo mảnh tại chợ đầu mối TP HCM đang giảm

Theo các thương lái, lượng heo về chợ giảm do họ chủ động hạn chế nguồn cung để tránh giá giảm sâu hơn. Nếu thị trường tiếp tục đi xuống, thương lái sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng đưa về chợ nhằm giữ giá ổn định.

Tuy nhiên, dù giá tại chợ đầu mối giảm đáng kể, giá thịt heo bán lẻ tại các chợ truyền thống ở TP HCM vẫn chưa hạ nhiệt. Chị Lê Kim Huệ, tiểu thương tại phường Thạnh Mỹ Tây (TP HCM), cho biết: “Tôi đi chợ mỗi ngày nhưng chưa thấy giá thịt giảm đồng nào. Heo đùi vẫn 120.000 đồng/kg, nạc 150.000 đồng/kg, cốt lết 140.000 đồng/kg, còn sườn non lên tới 180.000 đồng/kg”.

Thực tế cho thấy khoảng cách giá giữa chợ đầu mối và chợ bán lẻ vẫn còn khá lớn, phản ánh chuỗi trung gian còn nhiều tầng nấc. Các chuyên gia nhận định nếu không có cơ chế minh bạch hóa chuỗi cung ứng, giá thịt đến tay người tiêu dùng khó có thể phản ánh đúng biến động thực tế trên thị trường.