Giá heo hơi hôm nay, 25-2: Diễn biến mới từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ

Ngày 25-2, theo ghi nhận từ các thương lái, giá heo hơi tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã nhích lên sau thời gian dài đi ngang. Cụ thể, mức giá phổ biến tăng khoảng 5.000 đồng/kg, từ ngưỡng 60.000–70.000 đồng/kg lên 65.000–75.000 đồng/kg, tùy chất lượng và trọng lượng heo.

Trong khi đó, giá heo hơi của các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn chưa có biến động mới. Các đơn vị này vẫn giữ mức giá ổn định như trước Tết Nguyên đán, dao động trong khoảng 71.500–74.000 đồng/kg.

Sức mua thịt heo tại các chợ ở TPHCM còn yếu

Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM), lượng heo mảnh nhập chợ trong ngày đạt khoảng 232 tấn, tăng 43 tấn so với đầu tuần. Dù nguồn cung tăng, giá heo mảnh vẫn ổn định, phổ biến từ 85.000 đến 93.000 đồng/kg.

Giá thịt heo pha lóc tại chợ đầu mối cũng chưa ghi nhận biến động so với đầu tuần. Theo đó, thịt đùi được bán với giá khoảng 90.000 đồng/kg, sườn non 120.000 đồng/kg, cốt lết 80.000 đồng/kg, nạc dăm 105.000 đồng/kg, giò heo từ 78.000–88.000 đồng/kg, trong khi ba rọi ở mức cao, khoảng 150.000 đồng/kg.

Lý giải diễn biến trên các thương lái cho biết sau kỳ nghỉ Tết, nhiều công ty, nhà máy, trường học và bếp ăn công nghiệp đã hoạt động trở lại, kéo theo kỳ vọng sức tiêu thụ thịt heo sẽ tăng. Tuy nhiên, nhu cầu thực tế vẫn còn khá chậm.

Nguyên nhân chủ yếu là sau Tết, người dân còn đi du lịch, vui chơi dài ngày. Bên cạnh đó, tháng Giêng âm lịch cũng là thời điểm nhiều người ăn chay, khiến tiêu thụ thịt heo bị ảnh hưởng. Theo dự báo, phải sau rằm tháng Giêng, nhu cầu thịt heo trên thị trường mới có khả năng phục hồi rõ nét.