Giá heo hơi hôm nay, 25-4: Chợ đầu mối có giá mới

Ngày 25-4, thông tin từ các thương lái, giá heo hơi tại khu vực phía Nam tăng đáng kể so với những ngày trước.

Cụ thể, giá heo hơi tại các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn tăng khoảng 1.000 đồng/kg, lên mức 70.000 – 73.000 đồng/kg. Trong khi đó, heo từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tăng mạnh hơn, khoảng 5.000 đồng/kg, dao động 65.000 – 75.000 đồng/kg.

Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM), lượng heo mảnh về chợ giảm khoảng 5 tấn so với giữa tuần, còn 361 tấn. Nguồn cung giảm góp phần đẩy giá heo mảnh tăng thêm 1.000 đồng/kg, lên mức 74.000 – 83.000 đồng/kg, tùy loại.

Giá heo mảnh tăng kéo theo giá thịt pha lóc tại chợ đầu mối điều chỉnh đi lên. Trong đó, thịt đùi tăng 2.000 đồng/kg, lên 82.000 đồng/kg; cốt lết tăng 2.000 đồng/kg, lên 82.000 đồng/kg; ba rọi tăng 3.000 đồng/kg, lên 118.000 đồng/kg. Một số mặt hàng khác giữ nguyên giá như sườn non 135.000 đồng/kg, nạc dăm 120.000 đồng/kg, giò trước 78.000 đồng/kg và giò sau 70.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, nguyên nhân khiến giá heo hơi tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tăng mạnh là do chi phí đầu vào, đặc biệt là thức ăn chăn nuôi, đã tăng từ đầu tháng 4. Mức tăng hiện tại khoảng vài trăm đồng/kg.

Dự báo trong thời gian tới, khi các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi sử dụng hết nguồn nguyên liệu tồn kho và phải nhập khẩu nguyên liệu mới với giá cao hơn do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông, giá thức ăn chăn nuôi trong nước có thể tiếp tục tăng. Mỗi đợt điều chỉnh có thể tăng thêm khoảng 200 đồng/kg, qua đó gây áp lực lên chi phí chăn nuôi và mặt bằng giá heo hơi.