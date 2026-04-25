HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 25-4: Chợ đầu mối có giá mới

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Giá heo mảnh, heo pha lóc tại chợ đầu mối ở TPHCM hôm nay được thương lái điều chỉnh tăng đáng kể.

Ngày 25-4, thông tin từ các thương lái, giá heo hơi tại khu vực phía Nam tăng đáng kể so với những ngày trước.

Cụ thể, giá heo hơi tại các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn tăng khoảng 1.000 đồng/kg, lên mức 70.000 – 73.000 đồng/kg. Trong khi đó, heo từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tăng mạnh hơn, khoảng 5.000 đồng/kg, dao động 65.000 – 75.000 đồng/kg.

Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM), lượng heo mảnh về chợ giảm khoảng 5 tấn so với giữa tuần, còn 361 tấn. Nguồn cung giảm góp phần đẩy giá heo mảnh tăng thêm 1.000 đồng/kg, lên mức 74.000 – 83.000 đồng/kg, tùy loại.

Giá heo mảnh tăng kéo theo giá thịt pha lóc tại chợ đầu mối điều chỉnh đi lên. Trong đó, thịt đùi tăng 2.000 đồng/kg, lên 82.000 đồng/kg; cốt lết tăng 2.000 đồng/kg, lên 82.000 đồng/kg; ba rọi tăng 3.000 đồng/kg, lên 118.000 đồng/kg. Một số mặt hàng khác giữ nguyên giá như sườn non 135.000 đồng/kg, nạc dăm 120.000 đồng/kg, giò trước 78.000 đồng/kg và giò sau 70.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, nguyên nhân khiến giá heo hơi tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tăng mạnh là do chi phí đầu vào, đặc biệt là thức ăn chăn nuôi, đã tăng từ đầu tháng 4. Mức tăng hiện tại khoảng vài trăm đồng/kg.

Dự báo trong thời gian tới, khi các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi sử dụng hết nguồn nguyên liệu tồn kho và phải nhập khẩu nguyên liệu mới với giá cao hơn do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông, giá thức ăn chăn nuôi trong nước có thể tiếp tục tăng. Mỗi đợt điều chỉnh có thể tăng thêm khoảng 200 đồng/kg, qua đó gây áp lực lên chi phí chăn nuôi và mặt bằng giá heo hơi.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay, 23-4: Đồng loạt giảm tại chợ đầu mối

Giá heo hơi hôm nay, 23-4: Đồng loạt giảm tại chợ đầu mối

(NLĐO) – Hôm nay, giá heo mảnh, heo pha lóc tại chợ đầu mối ở TPHCM đều quay đầu giảm đáng kể.

Giá heo hơi hôm nay, 11-4: Tiếp tục giảm ở chợ đầu mối

(NLĐO) - Giá thịt heo ở chợ lẻ vẫn neo cao, bất chấp giá heo mảnh, heo pha lóc ở chợ đầu mối giảm sâu

Giá heo hơi hôm nay, 9-4: Chợ đầu mối có giá mới

(NLĐO) – Giá heo mảnh, heo pha lóc tại chợ đầu mối ở TPHCM đều giảm đáng kể so với đầu tuần.

thức ăn chăn nuôi chợ đầu mối heo hơi giá heo TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo