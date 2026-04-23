Giá heo hơi hôm nay, 23-4: Đồng loạt giảm tại chợ đầu mối

Ngày 23-4, theo thông tin từ thương lái, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định ở mức 69.000-72.000 đồng/kg đối với nguồn cung từ các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn. Trong khi đó, heo từ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ được giao dịch quanh mức 60.000-70.000 đồng/kg.

Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM), lượng heo mảnh nhập chợ tăng thêm 10 tấn so với đầu tuần, đạt 366 tấn. Tuy nhiên, giá heo mảnh lại có xu hướng giảm.

Cụ thể, heo loại 1 giảm 4.000 đồng/kg, còn 82.000 đồng/kg; heo loại 2 giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 73.000 đồng/kg.

Giá heo mảnh, heo pha lóc đều giảm đáng kể

Việc giá heo mảnh giảm kéo theo giá heo pha lóc tại chợ đầu mối điều chỉnh giảm tương ứng. Thịt đùi, cốt lết đồng loạt giảm 5.000 đồng/kg, còn 80.000 đồng/kg; sườn non giảm 5.000 đồng/kg, xuống 135.000 đồng/kg; ba rọi giảm 5.000 đồng/kg, còn 115.000 đồng/kg.

Một số mặt hàng khác giữ nguyên giá như nạc dăm ở mức 120.000 đồng/kg, giò trước 78.000 đồng/kg và giò sau 70.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, nguyên nhân khiến giá heo mảnh và heo pha lóc giảm là do sức mua suy yếu so với những ngày trước. Đáng chú ý, các lễ hội lớn tại Campuchia, Lào và Thái Lan vừa kết thúc khiến nhu cầu tiêu thụ thịt heo tại khu vực giảm, tác động đến thị trường trong nước.

Ở chiều ngược lại, các trại chăn nuôi nhận định giá heo hơi thời gian tới có thể biến động. Nguyên nhân là các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đã đồng loạt tăng giá khoảng 200 đồng/kg do xung đột tại Trung Đông làm tăng giá nguyên liệu nhập khẩu và chi phí vận tải biển, qua đó gây áp lực lên chi phí sản xuất trong ngành chăn nuôi.