Giá heo hơi hôm nay, 27-3: Tiếp tục giảm ở khu vực miền Bắc

Ngày 27-3, các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn cho biết giá heo hơi tại khu vực miền Bắc được điều chỉnh giảm 1.000 đồng, xuống còn 61.000 – 64.000 đồng/kg. Tại Bắc Trung Bộ, giá heo loại 2 giảm 2.000 đồng, còn 60.000 đồng/kg; trong khi heo loại 1 giảm 1.000 đồng, xuống mức 63.000 đồng/kg.

Trong khi đó, khu vực phía Nam ghi nhận mặt bằng giá ổn định so với đầu tuần. Cụ thể, giá heo hơi ở Nam Trung Bộ dao động từ 64.000 – 67.000 đồng/kg, Đông Nam Bộ 64.000 – 68.000 đồng/kg và Tây Nam Bộ 65.000 – 69.000 đồng/kg.

Giá heo mảnh tại chợ đầu mối tăng đến 5.000 đồng/kg

Theo các thương lái, sản lượng heo mảnh về Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM) đêm qua đạt khoảng 355 tấn, giảm 5 tấn so với tuần trước. Tuy nhiên, giá heo mảnh tại đây lại được điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, heo mảnh loại 1 tăng 5.000 đồng, lên 85.000 đồng/kg; heo mảnh loại 2 tăng 2.000 đồng, lên 80.000 đồng/kg.

Do giá heo mảnh tăng, giá heo pha lóc tại chợ đầu mối cũng tăng theo ở một số mặt hàng. Cụ thể, nạc dăm tăng 5.000 đồng, lên 120.000 đồng/kg; ba rọi tăng 5.000 đồng, lên 130.000 đồng/kg.

Trong khi đó, một số mặt hàng giữ giá ổn định như thịt đùi 85.000 đồng/kg, sườn non 140.000 đồng/kg, giò sau 70.000 đồng/kg.

Ngược lại, cốt lết giảm 3.000 đồng, còn 85.000 đồng/kg; giò trước giảm 2.000 đồng còn 83.000 đồng/kg...

Theo lý giải của thương lái, giá heo mảnh và heo pha lóc tăng trong tuần này chủ yếu do giá heo hơi tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ tăng nhẹ trong thời gian qua.

Đây là hai nguồn cung chính cho TPHCM nên đã tác động trực tiếp đến giá thịt tại chợ đầu mối. Trong khi đó, diễn biến giảm giá heo hơi tại miền Bắc thời gian gần đây ít ảnh hưởng đến thị trường phía Nam.