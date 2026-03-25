Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 25-3: Biến động bất ngờ giữa các vùng miền

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Giá heo hơi khu vực Tây Nam Bộ hiện đang có mức giá cao nhất so với các khu vực khác.

Ngày 25-3, theo ghi nhận từ các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn, giá heo hơi trên cả nước diễn biến trái chiều giữa các vùng miền.

Tại khu vực phía Bắc, giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh giảm. Cụ thể, heo hơi loại 1 giảm 1.000 đồng, còn khoảng 65.000 đồng/kg; heo loại 2 giữ ổn định ở mức 62.000 đồng/kg. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, giá heo loại 1 cũng giảm 1.000 đồng, xuống còn 64.000 đồng/kg, trong khi heo loại 2 vẫn duy trì mức 62.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, nguyên nhân khiến giá heo hơi miền Bắc giảm là do nguồn cung vẫn còn áp lực. Một lượng lớn heo "gột" (nuôi tăng trọng) từ trước Tết hiện vẫn chưa tiêu thụ hết, với trọng lượng phổ biến 140–150 kg/con, buộc người chăn nuôi phải hạ giá để đẩy hàng.

Bên cạnh đó, tại một số địa phương xuất hiện dịch tả heo châu Phi rải rác, khiến nhiều hộ chăn nuôi bán tháo heo chưa đến lứa, kéo giá xuống thấp hơn so với các khu vực khác.

Giá heo hơi hôm nay, 25-3: Các vùng miền có khác biệt lớn - Ảnh 1.

Giá heo hơi miền Nam cao hơn miền Bắc

Trái ngược với miền Bắc, giá heo hơi tại khu vực phía Nam lại tăng đáng kể. Tại Nam Trung Bộ, giá heo hơi tăng khoảng 2.000 đồng, lên mức 64.000 đồng/kg. Ở khu vực Đông Nam Bộ, giá dao động từ 64.000 – 68.000 đồng/kg, tăng khoảng 1.000 đồng/kg so với trước đó.

Đáng chú ý, khu vực Tây Nam Bộ ghi nhận mức tăng mạnh nhất. Heo hơi loại 2 tăng 1.000 đồng, lên 65.000 đồng/kg, trong khi heo loại 1 tăng tới 3.000 đồng, đạt khoảng 69.000 đồng/kg – mức cao nhất cả nước hiện nay.

Các thương lái lý giải giá heo hơi khu vực phía Nam tăng do nguồn cung không còn dồi dào. Lượng heo "gột" từ trước Tết đã được tiêu thụ gần hết, giúp thị trường không bị cạnh tranh bởi nguồn heo giá rẻ như tại miền Bắc.

Riêng tại Tây Nam Bộ, nguồn cung còn hạn chế hơn khi nhu cầu tiêu thụ tăng, trong khi tổng đàn giảm. Thậm chí, có thời điểm thương lái phải vận chuyển heo từ khu vực Đông Nam Bộ về để bổ sung nguồn hàng.

Diễn biến trái chiều giữa các khu vực cho thấy thị trường heo hơi vẫn đang chịu tác động lớn từ yếu tố cung – cầu cục bộ, dịch bệnh và chu kỳ chăn nuôi sau Tết.

Giá heo hơi hôm nay, 20-3: Đến lượt thịt heo ở chợ bật tăng mạnh

Giá heo hơi hôm nay, 17-3: Diễn biến trái chiều tại chợ đầu mối

Giá heo hơi hôm nay, 15-3: Chợ đầu mối có giá mới

Giá heo hơi hôm nay, 17-3: Diễn biến trái chiều tại chợ đầu mối

(NLĐO) – Giá heo hơi giảm nhưng giá heo mảnh, heo pha lóc tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM) vẫn tăng.

Giá heo hơi hôm nay, 15-3: Chợ đầu mối có giá mới

(NLĐO) – Cho dù giá heo hơi vẫn chưa giảm nhưng giá heo mảnh, heo pha lóc tại chợ đầu mối ở TP HCM đồng loạt giảm đáng kể.

