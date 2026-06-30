Giá heo hơi hôm nay, 30-6: Chợ đầu mối tiếp tục điều chỉnh giảm

Ngày 30-6, thông tin từ ban quản lý chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) cho biết sản lượng heo mảnh nhập về chợ đêm qua giảm 16 tấn so với cuối tuần trước còn 360 tấn.

Dù vậy, thương lái vẫn điều chỉnh giá heo mảnh loại 2 giảm 2.000 đồng còn 68.000 đồng/kg, còn heo mảnh loại 1 vẫn giữ mức giá như tuần trước là 75.000 đồng/kg.

Do giá heo mảnh được thương lái điều chỉnh giảm nên một số mặt hàng thịt heo pha lóc cũng được giảm 2.000 đồng/kg, như cốt lết giảm 2.000 đồng còn 73.000 đồng/kg, giò trước giảm 2.000 đồng còn 73.000 đồng/kg.

Trong khi đó, nhiều mặt hàng khác vẫn được thương lái giữ nguyên mức giá như cuối tuần trước.

Giá heo mảnh tiếp tục giảm

Theo thương lái, thời gian gần đây, do giá heo hơi tại các vùng miền giảm đáng kể nên giá heo mảnh bán tại chợ đầu mối cũng được điều chỉnh giảm khoảng 10.000 đồng/kg. Do giá heo mảnh giảm nên các mặt hàng thịt heo pha lóc cũng được giảm tương ứng.

Giới kinh doanh cũng cho biết giá heo hơi tại các vùng miền đang tiếp tục xu hướng giảm thêm nên giá thịt trên thị trường sẽ khó tránh khỏi các đợt điều chỉnh giá.

Để tránh bị ảnh hưởng giá, thương lái điều chỉnh số lượng heo mảnh về chợ đầu mối giảm mạnh, chỉ khoảng 10 ngày qua đã cắt giảm gần 40 tấn heo mảnh về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn.

Ảnh tạo từ AI

Theo các công ty chăn nuôi lớn, giá heo hơi tuần này vẫn giữ mức giá ổn định như tuần trước (tuần trước đã điều chỉnh giảm 4.000 đồng/kg).

Theo đó, giá heo hơi khu vực miền Bắc ổn định từ 65.000 – 68.000 đồng/kg, Bắc Trung Bộ 65.000 – 67.000 đồng/kg, Nam Trung Bộ 61.000 – 63.000 đồng/kg, Đông Nam Bộ 61.000 – 64.000 đồng/kg, Tây Nam Bộ 60.000 – 62.000 đồng/kg.