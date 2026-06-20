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Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 20-6: Chợ đầu mối tăng mạnh

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Giá heo pha lóc tại chợ đầu mối ở TPHCM tăng mạnh đến 8.000 đồng/kg so với giữa tuần.

Ngày 20-6, thông tin từ chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM), sản lượng heo mảnh nhập về chợ tăng mạnh 50 tấn so với hồi giữa tuần lên 398 tấn.

Giá heo mảnh loại 1 tại chợ đầu mối vẫn giữ mức giá như giữa tuần là 75.000 đồng/kg, còn heo mảnh loai 2 được thương lái điều chỉnh tăng 1.000 đồng lên 73.000 đồng/kg.

Tuy giá heo mảnh chỉ tăng nhẹ nhưng thương lái lại điều chỉnh giá heo pha lóc tăng mạnh đến 8.000 đồng/kg.

Theo đó, mặt hàng sườn non tăng 8.000 đồng lên 153.000 đồng/kg, cốt lết tăng 1.000 đồng lên 76.000 đồng/kg, ba rọi tăng 5.000 đồng lên 125.000 đồng/kg, giò trước tăng 5.000 đồng lên 80.000 đồng/kg, giò sau tăng 5.000 đồng lên 75.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 20-6: Chợ đầu mối tăng mạnh - Ảnh 1.

Giá heo pha lóc tại chợ đầu mối tăng đáng kể

Đợt điều chỉnh giá lần này có một số mặt hàng không tham gia là nạc dăm vẫn giữ mức giá như giữa tuần ổn định 110.000 đồng/kg, thịt đùi 75.000 đồng/kg.

Theo thương lái, sở dĩ các mặt hàng heo pha lóc được điều chỉnh tăng cao là do trước đó đã được giảm khá mạnh. Nay phải điều chỉnh giá lên để cắt lỗ.

Hiện nguồn cung heo mảnh về chợ đầu mối đã chạm mốc gần 400 tấn nên có tình trạng dư cung. Các phiên chợ tới sẽ có khả năng thương lái điều chỉnh số lượng giảm trở lại.

Còn thông tin từ các công ty chăn nuôi quy mô lớn, giá heo hơi tuần này vẫn ổn định.

Tại khu vực miền Bắc giá heo hơi vẫn giữ mức 67.000 – 70.000 đồng/kg, Bắc Trung Bộ 66.000 – 69.000 đồng/kg, Nam Trung Bộ 63.000 – 65.000 đồng/kg, Đông Nam Bộ 65.000 - 68.000 đồng/kg, Tây Nam Bộ 62.000 - 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 20-6: Chợ đầu mối tăng mạnh - Ảnh 2.

Ảnh tạo từ AI

 

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