Giá heo hơi hôm nay, 31-10: Đồng loạt giảm giá ở nhiều địa phương

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động ngày 31-10, nhiều công ty chăn nuôi quy mô lớn vừa điều chỉnh giảm mạnh giá bán heo hơi. Nguyên nhân được đưa ra là do mưa lũ ở nhiều vùng miền dẫn đến sức tiêu thụ thịt heo giảm đáng kể.

Cụ thể, trại chăn nuôi của các công ty lớn đồng loạt điều chỉnh giá bán ra giảm 1.000 đồng/kg so với vài ngày trước. Cụ thể tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay còn 51.000 – 53.000 đồng/kg, Bắc Trung Bộ còn 51.000 – 52.000 đồng/kg, Nam Trung Bộ 48.000 – 51.000 đồng/kg, Đông Nam Bộ 48.000 – 53.000 đồng/kg, Tây Nam Bộ 48.000 – 51.000 đồng/kg.

Trại chăn nuôi heo của các công ty quy mô lớn

Tuy vậy, các công ty chăn nuôi lại cho biết giá heo hơi ở các địa phương của Trung Quốc giáp ranh với Việt Nam lại tăng khá mạnh, như: giá heo hơi tại tỉnh Vân Nam tăng 5.000 đồng lên 47.000 đồng/kg, Quảng Tây cũng tăng 5.000 đồng lên 44.000 đồng/kg, Quảng Đông tăng 6.000 đồng lên 49.000 đồng/kg.

Tương tự, tại các thị trường khác như Thái Lan giá heo hơi cũng được điều chỉnh tăng 2.000 đồng lên 45.000 – 50.000 đồng/kg, Campuchia tăng 1.000 đồng lên 51.000 – 56.000 đồng/kg, Myanmar tăng 1.000 đồng lên 65.000 – 75.000 đồng/kg.