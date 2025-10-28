Giá heo hơi hôm nay, 28-10: Tăng mạnh ở nhiều địa phương

Theo các đơn vị thu mua, giá heo hơi loại 2 tại khu vực miền Bắc phổ biến ở mức 52.000 đồng/kg, tiếp tục ổn định so với những ngày trước; riêng heo loại 1 giảm 1.000 đồng còn 54.000 đồng/kg; giá heo hơi ở Bắc Trung Bộ cũng ổn định từ 51.000 – 53.000 đồng/kg; Nam Trung Bộ, heo loại 2 vẫn giữ ở mức 48.000 đồng/kg, trong khi heo loại 1 tăng mạnh đến 2.000 đồng lên 52.000 đồng/kg. Còn thủ phủ chăn nuôi heo Đông Nam Bộ vẫn ổn định ớ mức 48.000 – 54.000 đồng/kg.

Riêng khu vực Tây Nam Bộ, các doanh nghiệp chăn nuôi heo điều chỉnh giảm 1.000 đồng đối với heo loại 1 còn 51.000 đồng/kg. Riêng heo loại 2 ở khu vực này từ tuần trước đã điều chỉnh giá tăng mạnh 2.000 đồng lên 49.000 đồng/kg và giữ mức giá này cho đến nay.

Giá heo xuất bán tại chuồng khu vực Nam Trung Bộ tăng 2.000 đồng/kg

Trong khi đó, các địa phương của Trung Quốc giáp ranh với Việt Nam như Vân Nam giá heo hơi tính theo tiền Việt vừa tăng 1.000 đồng lên 43.000 đồng/kg, tương tự ở Quảng Đông giá heo hơi cũng tăng 2.000 đồng lên 45.000 đồng/kg, Quảng Tây tăng 1.000 đồng lên 40.000 đồng/kg.

Tương tự, tại Myanmar giá heo hơi loại 1 có mức giá tăng 1.000 đồng, lên 74.000 đồng/kg, còn heo hơi loại 2 vẫn ổn định như tuần trước ở mức 68.000 đồng/kg.

Một số thị trường khác cho thấy giá hơi đang có chiều hướng giảm giá đáng kể, tại thị trường Lào, thương lái điều chỉnh giá heo hơi giảm khá mạnh, từ 53.000 đồng giảm còn 51.000 đồng đối với loại 1, còn heo loại 2 vẫn giữ giá 44.000 đồng/kg. Riêng Campuchia vẫn ổn định so với tuần trước, dao động trong khoảng 50.000 – 56.000 đồng/kg.