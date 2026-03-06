Giá heo hơi hôm nay, 6-3: Khu vực phía Bắc giảm mạnh còn 60.000 đồng/kg

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 6-3: Khu vực phía Bắc giảm mạnh còn 60.000 đồng/kg

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Giá heo hơi tại các vùng miền tiếp tục giảm đáng kể, trong đó khu vực phía Bắc giảm mạnh hơn khu vực phía Nam.

Ngày 6-3, theo thông tin từ các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn, giá heo hơi tại nhiều khu vực trên cả nước được điều chỉnh giảm, đặc biệt là ở miền Bắc.

Cụ thể, tại miền Bắc, giá heo hơi loại 2 giảm tới 7.000 đồng/kg so với khoảng 10 ngày trước, xuống còn khoảng 61.000 đồng/kg. Heo hơi loại 1 cũng giảm mạnh 8.000 đồng/kg, còn 64.000 đồng/kg. Tương tự, khu vực Bắc Trung Bộ ghi nhận mức giảm từ 7.000 đến 8.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi về khoảng 60.000-63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 6-3: Khu vực phía Bắc giảm mạnh còn 60.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Giá heo hơi xuất bán tại chuồng giảm mạnh

Trong khi đó, giá heo hơi tại khu vực phía Nam giảm nhẹ hơn. Tại Nam Trung Bộ, giá giảm khoảng 3.000 đồng/kg, còn 66.000-69.000 đồng/kg. 

TIN LIÊN QUAN

Ở Đông Nam Bộ, heo loại 2 giảm 1.000 đồng xuống 69.000 đồng/kg, còn heo loại 1 giảm 3.000 đồng, còn 72.000 đồng/kg. 

Khu vực Tây Nam Bộ cũng ghi nhận mức giảm từ 2.000-3.000 đồng/kg, dao động 68.000-71.000 đồng/kg tùy loại.

Đáng chú ý, trái với xu hướng giảm của heo hơi, giá heo mảnh tại chợ đầu mối TPHCM lại tăng. Heo mảnh loại 2 tăng 8.000 đồng/kg lên 88.000 đồng/kg, còn loại 1 tăng 2.000 đồng lên 90.000 đồng/kg.

Theo đó, giá thịt heo pha lóc cũng tăng từ 3.000 đến 10.000 đồng/kg. Một số mặt hàng như thịt đùi khoảng 90.000 đồng/kg, sườn non 135.000 đồng/kg, nạc dăm 110.000 đồng/kg, cốt lết 85.000 đồng/kg.

Thương lái cho biết giá thịt bán lẻ thường có độ trễ so với giá heo hơi. Vì vậy, việc giảm giá có thể phải chờ thêm thời gian và còn phụ thuộc vào lượng heo nhập chợ cũng như sức tiêu thụ trên thị trường.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay, 5-3: Tăng mạnh ở chợ đầu mối

Giá heo hơi hôm nay, 5-3: Tăng mạnh ở chợ đầu mối

(NLĐO) – Các mặt hàng heo mảnh, heo pha lóc tại chợ đầu mối ở TP HCM đều tăng giá khá mạnh so với tuần trước.

Giá heo hơi hôm nay, 28-2: Diễn biến mới tại chợ đầu mối

(NLĐO) – Giá heo mảnh, heo pha lóc tại chợ đàu mối đều giảm mạnh, có loại giảm đến 18.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 23-2: Lượng heo về chợ giảm mạnh

(NLĐO) – Số lượng heo mảnh về chợ đầu mối tại TP HCM giảm mạnh, giá thịt heo cũng quay lại như ngày thường.

chợ đầu mối heo hơi giá heo giảm mạnh heo mảnh TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo