Giá heo hơi hôm nay, 6-3: Khu vực phía Bắc giảm mạnh còn 60.000 đồng/kg

Ngày 6-3, theo thông tin từ các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn, giá heo hơi tại nhiều khu vực trên cả nước được điều chỉnh giảm, đặc biệt là ở miền Bắc.

Cụ thể, tại miền Bắc, giá heo hơi loại 2 giảm tới 7.000 đồng/kg so với khoảng 10 ngày trước, xuống còn khoảng 61.000 đồng/kg. Heo hơi loại 1 cũng giảm mạnh 8.000 đồng/kg, còn 64.000 đồng/kg. Tương tự, khu vực Bắc Trung Bộ ghi nhận mức giảm từ 7.000 đến 8.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi về khoảng 60.000-63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi xuất bán tại chuồng giảm mạnh

Trong khi đó, giá heo hơi tại khu vực phía Nam giảm nhẹ hơn. Tại Nam Trung Bộ, giá giảm khoảng 3.000 đồng/kg, còn 66.000-69.000 đồng/kg.

Ở Đông Nam Bộ, heo loại 2 giảm 1.000 đồng xuống 69.000 đồng/kg, còn heo loại 1 giảm 3.000 đồng, còn 72.000 đồng/kg.

Khu vực Tây Nam Bộ cũng ghi nhận mức giảm từ 2.000-3.000 đồng/kg, dao động 68.000-71.000 đồng/kg tùy loại.

Đáng chú ý, trái với xu hướng giảm của heo hơi, giá heo mảnh tại chợ đầu mối TPHCM lại tăng. Heo mảnh loại 2 tăng 8.000 đồng/kg lên 88.000 đồng/kg, còn loại 1 tăng 2.000 đồng lên 90.000 đồng/kg.

Theo đó, giá thịt heo pha lóc cũng tăng từ 3.000 đến 10.000 đồng/kg. Một số mặt hàng như thịt đùi khoảng 90.000 đồng/kg, sườn non 135.000 đồng/kg, nạc dăm 110.000 đồng/kg, cốt lết 85.000 đồng/kg.

Thương lái cho biết giá thịt bán lẻ thường có độ trễ so với giá heo hơi. Vì vậy, việc giảm giá có thể phải chờ thêm thời gian và còn phụ thuộc vào lượng heo nhập chợ cũng như sức tiêu thụ trên thị trường.