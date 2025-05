Tại miền Nam, giá heo hơi đồng loạt giảm tại một số địa phương. Cụ thể, giá heo hơi ở Bình Dương, Tây Ninh, Long An và Trà Vinh giảm còn 73.000 đồng/kg, thấp hơn so với tuần trước. Nhiều địa phương khác như TP HCM, Đồng Nai, Vĩnh Long và Hậu Giang vẫn duy trì mức thu mua 74.000 đồng/kg nhưng giao dịch chậm do thị trường tiêu thụ yếu.

Đáng chú ý, sự sụt giảm chủ yếu tập trung vào các địa bàn chăn nuôi lớn, nơi lượng heo về chợ tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ khiến cung vượt cầu, tạo áp lực giảm giá.

Trong khi đó, tại miền Bắc, giá heo hơi tương đối ổn định, dao động quanh mức 66.000 – 67.000 đồng/kg. Các tỉnh như Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Hà Nội và Thái Nguyên ghi nhận mức 67.000 đồng/kg; Hưng Yên, Thái Bình và Hà Nam duy trì ở mức 66.000 đồng/kg.

Ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi giảm nhẹ tại một số địa phương, với Thừa Thiên – Huế ở mức 69.000 đồng/kg, Bình Định 70.000 đồng/kg và Lâm Đồng 73.000 đồng/kg.

Giá heo tại chợ đầu mối ở TP HCM đã giảm nhẹ so với tuần trước

Theo các thương lái, thị trường hiện chịu tác động từ tình trạng tồn đọng heo nhỏ ký và sức tiêu thụ chậm, nhất là tại miền Nam – khu vực có biến động mạnh nhất sau lễ. Dự báo, nếu sức mua không được cải thiện trong tuần này, giá heo hơi có thể tiếp tục giảm tại các vùng cung lớn.

Theo nhận định của một số thương lái và chuyên gia trong ngành, giá heo hơi giảm trong bối cảnh nguồn cung sau kỳ nghỉ lễ đã dồi dào trở lại, trong khi nhu cầu tiêu thụ từ thị trường chưa phục hồi rõ nét. Điều này tạo áp lực lên giá bán, đặc biệt tại những vùng chăn nuôi tập trung.

Dự báo trong những ngày tới, giá heo hơi có thể tiếp tục ổn định hoặc giảm nhẹ tại một số nơi nếu sức mua không có chuyển biến tích cực.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP HCM), lượng heo về chợ khoảng 4.720 con. Theo các tiểu thương, lượng heo nhỏ ký vẫn chiếm tỷ lệ lớn, kéo mặt bằng giá chung giảm rõ rệt. Giá heo tại chợ có sự phân hóa mạnh giữa hàng đẹp và hàng kém, với mức chênh lệch khá cao. Cụ thể, giá heo xô dao động từ 82.000 – 87.000 đồng/kg.

Heo mỡ có giá thấp hơn, khoảng 78.000 – 80.000 đồng/kg. Heo đẹp loại VIP, được lựa chọn kỹ và bán theo từng phần, đạt mức cao 94.000 – 96.000 đồng/kg.