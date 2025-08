Ngày 6-8, tại miền Bắc, giá heo hơi dao động từ 56.000 – 61.000 đồng/kg, giảm nhẹ 1.000 – 2.000 đồng tại một số địa phương như Hà Nội, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

Miền Trung – Tây Nguyên ghi nhận mức giá 55.000 – 60.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng tại Quảng Trị nhưng giữ ổn định ở nhiều nơi như Thanh Hóa, Khánh Hòa.

Ở miền Nam, giá heo hơi dao động trong khoảng 56.000 – 61.000 đồng/kg. Một số nơi như Đồng Nai giảm 1.000 – 2.000 đồng, trong khi các địa phương khác giữ giá hoặc tăng nhẹ. Đặc biệt, tại phường Thủ Đức, TP HCM, giá heo cũng giảm 1.000 đồng so với tuần trước.

Giá heo hơi đang biến động trái chiều giữa các vùng miền

So với 1 tuần trước, giá heo hơi nhìn chung giảm từ 1.000 – 3.000 đồng/kg ở nhiều địa phương, chấm dứt chuỗi tăng nhẹ kéo dài từ giữa tháng 7. Còn so với 1 tháng trước, mức giá hiện tại vẫn cao hơn từ 2.000 – 4.000 đồng/kg. Tuy nhiên, nếu so với 3 tháng trước, giá heo đã tăng khoảng 5.000 – 7.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, sở dĩ giá heo hơi những ngày gần đây biến động trái chiều là do sức tiêu thụ trên thị trường yếu, trong khi nguồn cung từ các trại chăn nuôi lớn vẫn ổn định. Mặt khác, yếu tố thời tiết mưa nhiều khiến việc vận chuyển heo khó khăn, ảnh hưởng đến lực mua.

Một số chuyên gia ngành chăn nuôi cho rằng, giá heo hơi khó bứt phá mạnh trong tháng 8 nếu sức tiêu dùng không cải thiện. Ngoài ra, giá thịt heo tại chợ truyền thống cũng đang đứng ở mức cao, khiến người tiêu dùng dè dặt trong chi tiêu, kéo theo sức mua thịt tươi sống giảm sút so với cùng kỳ.