Kinh tế

Giá hoa ngày 8-3 tăng mạnh, có loại gấp gần 10 lần

Tin ảnh, video: Lê Tỉnh

(NLĐO) - Trong dịp 8-3 năm nay, hoa hồng là mặt hàng tăng giá mạnh nhất.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, mỗi dịp Quốc tế Phụ nữ 8-3, hoa tươi luôn là món quà được nhiều người lựa chọn để gửi gắm tình cảm đến những người phụ nữ thân yêu. Tuy nhiên, năm nay thị trường hoa ghi nhận nhiều biến động khi nguồn cung sụt giảm, nhiều loại hoa tăng giá đột biến, trong khi sức mua lại giảm mạnh.

Ông Phạm Hoàng Thái Dương, chủ shop Hoa Yêu Thương, cho biết sức mua trong dịp 8-3 năm nay có xu hướng giảm so với các năm trước. Nguyên nhân là do ngày 8-3 năm nay rơi vào cuối tuần khiến nhu cầu mua hoa tại nơi làm việc không còn sôi động như khi rơi vào ngày làm việc.

Sức mua từ nhóm khách hàng cá nhân ước tính giảm khoảng 50%. Hoạt động giao hoa không rơi vào tình trạng quá tải như một số năm trước.

Bên cạnh yếu tố nhu cầu, giá hoa năm nay cũng tăng mạnh. Một phần nguyên nhân đến từ xung đột tại Trung Đông khiến chuỗi cung ứng quốc tế bị gián đoạn, đặc biệt đối với các loại hoa nhập khẩu từ châu Âu và châu Mỹ.

- Ảnh 1.

Giá hoa hồng tăng mạnh trong dịp 8-3

Phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận về thị trường hoa dịp 8-3. 

Nguồn cung khan hiếm khiến giá hoa ngoại tăng cao, kéo theo giá hoa trong nước và hoa nhập từ Trung Quốc cũng tăng theo.

Trong đó, hoa hồng là mặt hàng tăng giá rõ rệt nhất. Chẳng hạn, một bó hoa hồng Đà Lạt có giá khoảng 150.000 đồng vào ngày thường, nay có thể tăng lên 600.000 - 700.000 đồng/bó trong dịp này.

- Ảnh 2.

Giá nguyên liệu tăng cao cũng khiến một số cửa hàng hoa tạm ngừng kinh doanh trong dịp 8-3 do lo ngại rủi ro. Tuy nhiên, cửa hàng lớn vẫn cố gắng giữ giá ở mức hợp lý để duy trì khách hàng.

Tại Hoa Yêu Thương, giá bán chỉ tăng khoảng 20% so với ngày thường. Ví dụ, bó hoa có giá 500.000 đồng ngày thường sẽ được bán khoảng 600.000 đồng trong dịp lễ.

Trước tình hình giá hoa tăng cao, cửa hàng buộc phải giảm biên lợi nhuận để giữ chân khách hàng. "Shop phải cân đối chi phí, chấp nhận lợi nhuận thấp hơn để duy trì lượng khách hàng ổn định" - ông Phạm Hoàng Thái Dương nói.

Trong khi đó, bà Kim Phụng, chủ cửa hàng Hoa Kim Phụng tại TPHCM, cho hay thị trường hoa dịp 8-3 năm nay xuất hiện nghịch lý khi giá hoa tăng mạnh nhưng sức mua lại giảm đáng kể so với mọi năm.

Loại hoa tăng giá mạnh nhất là hoa hồng đỏ Ecuador. Nếu như ngày thường, giá một bó 50 bông chỉ dao động khoảng 100.000 – 120.000 đồng thì hiện nay, giá sỉ đã tăng lên khoảng 800.000 đồng/bó, tức gấp 8 lần so với ngày thường.

Nhiều loại hoa hồng khác cũng tăng giá mạnh, có loại tăng gần 10 lần. Trong khi đó, một số dòng hoa khác như hoa mẫu đơn cũng tăng giá nhưng ở mức nhẹ hơn do nhu cầu tăng trong dịp lễ.

Ngược lại, các sản phẩm hoa sáp gần như không biến động. Chẳng hạn, hoa hồng sáp vẫn giữ mức khoảng 20.000 đồng mỗi cành như ngày thường.

Theo bà Phụng, mức giá được khách hàng lựa chọn nhiều nhất hiện nay dao động khoảng 250.000 - 300.000 đồng mỗi bó. Một số loại hoa nội địa như hoa Đà Lạt cũng tăng giá đáng kể.

Tuy nhiên, dù giá hoa tăng cao, bà Phụng cho biết sức mua năm nay giảm khá nhiều so với các năm trước khi người tiêu dùng có xu hướng cân nhắc hơn trong chi tiêu.

Ở góc độ người tiêu dùng, chị Phùng Thị Sương (ngụ TPHCM) bày tỏ sự bất ngờ khi giá hoa năm nay, đặc biệt là hoa hồng, tăng đột biến so với ngày thường.

Vì vậy, chị quyết định chuyển sang mua loại hoa khác với giá gần 200.000 đồng/bó để tặng người thân trong dịp 8-3.

- Ảnh 3.

Giá hoa tăng cao trong khi sức mua giảm mạnh trong dịp 8-3

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

Người tiêu dùng chọn mua loại hoa mẫu đơn với chi phí hợp lý hơn dịp 8-3, chỉ 190.000 đồng/bó

- Ảnh 6.

 

