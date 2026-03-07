Combo quà gây sốt dịp 8-3 năm nay

Tại hệ thống siêu thị Co.opMart, khách hàng mua sắm với hóa đơn từ 1 triệu đồng được tặng một chiếc gối xinh xắn hình bông hoa.

Đơn vị này cho biết triển khai chương trình tri ân với 7.500 phần quà dành tặng khách hàng nữ, cùng loạt ưu đãi giảm giá đến 50% trên nhiều ngành hàng.

Khách hàng Co.opMart có hoa đơn từ 1 triệu đồng được tặng gấu bông hình bông hoa

Theo nhà bán lẻ này, sau giai đoạn mua sắm cao điểm dịp Tết, thị trường đang dần trở lại nhịp tiêu dùng thận trọng hơn. Trong bối cảnh đó, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 được xem là điểm nhấn kích cầu hiệu quả, đặc biệt ở nhóm quà tặng và sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Tại hệ thống Bách Hóa Xanh có chương trình "Tháng 3 tặng quà chị đẹp" với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Đặc biệt, từ ngày 6 đến 8-3, tại một số siêu thị triển khai chương trình sáng tạo quà tặng 8-3 độc đáo từ rau củ, trái cây tươi khiến khách hàng thích thú. Những bó hoa này được tính theo giá rau củ bình thường.

Hoa sáng tạo ở Bách Hóa Xanh

Ớt, khổ qua,... cũng thành

Các sản phẩm chăm sóc cơ thể và sắc đẹp được khuyến mãi nhiều 8-3

Các thương hiệu ẩm thực (F&B) đợt này tung ra nhiều khuyến mãi kéo khách như chuỗi cà phê Every Half ưu đãi 20% trên hóa đơn cho khách hàng theo nhóm khi dùng tại cửa hàng hoặc đặt trước giao hàng tại fanpage.

Chuỗi Highlands Coffee tặng deal mua 1 tặng 1 từ 6 đến 8-3, với món quà là ly trà sữa Hojicha cỡ vừa khi mua 1 nước cỡ lớn thuộc các dòng PhinĐI/Trà/Freeze/Trà sữa.

Highlands Coffee có nhiều khuyến mãi dịp 8-3

Cửa hàng Highlands Coffee đang có chương trình trong dịp 8-3 đó là combo Rạng Rỡ, gồm có Giỏ hoa Lily Grace xinh xắn, Trà Sen Vàng Củ Năng cỡ Vừa thanh mát, độc quyền trên GrabFood và giá chỉ 119.000 đồng.

Đông đảo khách hàng ra quán Highlands Coffee ngày 7-3

Theo nhân viên Highlands Coffee trên đường Phạm Văn Đồng, những phần quà này được khách đón nhận trong dịp 8-3. Đồng thời, cửa hàng cũng trưng bày combo quà tặng này để khách chiêm ngưỡng...

Chuỗi cà phê Katinat chuẩn bị quai xách giỏ hoa với số lượng giới hạn tạo sắc màu đặc biệt dịp Quốc tế phụ nữ.

Thương hiệu Cheese Coffee cũng phủ hồng, kèm hoa tươi với các sản phẩm nước dịp 8-3 cùng chương trình Mua 1 Tặng 1 + voucher khi đặt hàng trên ShopeeFood

