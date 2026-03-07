HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Combo quà gây sốt dịp 8-3 năm nay

Tin, ảnh: AN NA, LÊ TỈNH - CLIP: Lê Tỉnh

(NLĐO) - Trước 8-3, hàng loạt thương hiệu bán lẻ, ẩm thực tung ra nhiều chương trình khuyến mãi khi dịp này rơi vào cao điểm mua sắm cuối tuần

TIN LIÊN QUAN

Tại hệ thống siêu thị Co.opMart, khách hàng mua sắm với hóa đơn từ 1 triệu đồng được tặng một chiếc gối xinh xắn hình bông hoa. 

Đơn vị này cho biết triển khai chương trình tri ân với 7.500 phần quà dành tặng khách hàng nữ, cùng loạt ưu đãi giảm giá đến 50% trên nhiều ngành hàng.

- Ảnh 2.

Khách hàng Co.opMart có hoa đơn từ 1 triệu đồng được tặng gấu bông hình bông hoa

Theo nhà bán lẻ này, sau giai đoạn mua sắm cao điểm dịp Tết, thị trường đang dần trở lại nhịp tiêu dùng thận trọng hơn. Trong bối cảnh đó, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 được xem là điểm nhấn kích cầu hiệu quả, đặc biệt ở nhóm quà tặng và sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Tại hệ thống Bách Hóa Xanh có chương trình "Tháng 3 tặng quà chị đẹp" với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Đặc biệt, từ ngày 6 đến 8-3, tại một số siêu thị triển khai chương trình sáng tạo quà tặng 8-3 độc đáo từ rau củ, trái cây tươi khiến khách hàng thích thú. Những bó hoa này được tính theo giá rau củ bình thường.

- Ảnh 3.

Hoa sáng tạo ở Bách Hóa Xanh

- Ảnh 4.

Ớt, khổ qua,... cũng thành

- Ảnh 5.

Các sản phẩm chăm sóc cơ thể và sắc đẹp được khuyến mãi nhiều 8-3

Các thương hiệu ẩm thực (F&B) đợt này tung ra nhiều khuyến mãi kéo khách như chuỗi cà phê Every Half ưu đãi 20% trên hóa đơn cho khách hàng theo nhóm khi dùng tại cửa hàng hoặc đặt trước giao hàng tại fanpage.

Chuỗi Highlands Coffee tặng deal mua 1 tặng 1 từ 6 đến 8-3, với món quà là ly trà sữa Hojicha cỡ vừa khi mua 1 nước cỡ lớn thuộc các dòng PhinĐI/Trà/Freeze/Trà sữa.

- Ảnh 6.

Highlands Coffee có nhiều khuyến mãi dịp 8-3

Cửa hàng Highlands Coffee đang có chương trình trong dịp 8-3 đó là combo Rạng Rỡ, gồm có Giỏ hoa Lily Grace xinh xắn, Trà Sen Vàng Củ Năng cỡ Vừa thanh mát, độc quyền trên GrabFood và giá chỉ 119.000 đồng. 

Đông đảo khách hàng ra quán Highlands Coffee ngày 7-3

Theo nhân viên  Highlands Coffee trên đường Phạm Văn Đồng, những phần quà này được khách đón nhận trong dịp 8-3. Đồng thời, cửa hàng cũng trưng bày combo quà tặng này để khách chiêm ngưỡng...

- Ảnh 7.

Chuỗi cà phê Katinat chuẩn bị quai xách giỏ hoa với số lượng giới hạn tạo sắc màu đặc biệt dịp Quốc tế phụ nữ.

- Ảnh 8.

Thương hiệu Cheese Coffee cũng phủ hồng, kèm hoa tươi với các sản phẩm nước dịp 8-3 cùng chương trình Mua 1 Tặng 1 + voucher khi đặt hàng trên ShopeeFood

- Ảnh 9.

- Ảnh 10.

Các thương hiệu F&B nhỏ hơn cũng tung ra nhiều combo, set nước kèm hoa hoặc bánh với giá dưới 200.000 đồng/phần

 

Tin liên quan

Thị trường Tết 2026: Khuyến mãi dày đặc trên các tuyến đường

Thị trường Tết 2026: Khuyến mãi dày đặc trên các tuyến đường

(NLĐO) - Bên cạnh tăng ưu đãi so với Tết năm ngoái, các thương hiệu đã thiết kế gói mua sắm phù hợp với nhu cầu và túi tiền người tiêu dùng dịp Tết 2026.

Tràn ngập khuyến mãi tại chương trình "Tôn vinh cà phê, trà Việt"

(NLĐO) - Nhiều gian hàng trong chương trình "Tôn vinh cà phê, trà Việt" giảm giá để thu hút khách. Chương trình diễn ra đến hết ngày 18-5 tại Gigamall (TP HCM)

Kết cục bất ngờ vụ khách ở Dubai xin hủy cọc đặt bàn quán nhậu The Gangs tại TPHCM

(NLĐO) – Sau khi vụ việc được đẩy lên cao trào trên mạng xã hội, chủ quán The Gangs muốn hoàn tiền cọc 100% thì khách hàng chọn phương án ban đầu

bách hóa xanh Katinat khuyến mãi 8-3 co,opmart Highland Coffee gấu bông hình bông hoa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo