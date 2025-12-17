HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai bàn giao ngôi nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”

Đức Anh

(NLĐO) - Sau hơn 15 ngày thi công, ngôi nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” do Quân đoàn 34 hỗ trợ đã được bàn giao cho người dân Gia Lai.

Ngày 17-12, tại xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai, Quân đoàn 34 phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành, bàn giao ngôi nhà mới cho bà Tô Thị Sửa, ngụ thôn Chánh Hội. 

Gia Lai bàn giao ngôi nhà đầu tiên trong Chiến dịch Quang Trung hỗ trợ người dân - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bìa phải) chia sẻ niềm vui với bà Tô Thị Sửa.

Đây là ngôi nhà đầu tiên được hoàn thành trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung" - chương trình xây dựng, sửa chữa nhà ở hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang; Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34; cùng đại diện chính quyền địa phương, các đơn vị quân đội và gia đình.

Ngôi nhà do Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) trực tiếp hỗ trợ thi công. Sau hơn 15 ngày đêm tổ chức thi công liên tục, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng. 

Ngôi nhà có diện tích sử dụng 55 m², tổng kinh phí xây dựng 130 triệu đồng; trong đó Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng.

Trong quá trình thi công, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình, quán triệt tinh thần "thần tốc thi công, thần tốc về đích", bảo đảm an toàn và chất lượng công trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long chúc mừng gia đình bà Tô Thị Sửa có ngôi nhà mới ổn định cuộc sống, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ tham gia "Chiến dịch Quang Trung". Phó Chính ủy Quân đoàn 34 nhấn mạnh quan điểm "giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim", là nhiệm vụ chính trị quan trọng của quân đội trong thời bình.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Quân đoàn 34 đã trao tặng những phần quà thiết thực cho gia đình bà Tô Thị Sửa.

Tin liên quan

"Chiến dịch Quang Trung": Thần tốc vì dân

"Chiến dịch Quang Trung": Thần tốc vì dân

Tính đến ngày 8-12, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã khởi công xây dựng 971 căn nhà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ

Thủ tướng: "Chiến dịch Quang Trung" phải chiến thắng giòn giã

(NLĐO) - Thủ tướng nhấn mạnh "Chiến dịch Quang Trung" phải chiến thắng giòn giã mang lại niềm vui cho người dân có nhà cửa bị sập, đổ, hư hỏng do mưa bão.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự lễ khởi công “Chiến dịch Quang Trung” tại Lâm Đồng

(NLĐO) - Hướng tới mục tiêu giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Lâm Đồng triển khai “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà ở cho các hộ bị ảnh hưởng mưa lũ

lễ khánh thành Gia Lai chiến dịch Quang Trung
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo