Ngày 17-12, tại xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai, Quân đoàn 34 phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành, bàn giao ngôi nhà mới cho bà Tô Thị Sửa, ngụ thôn Chánh Hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bìa phải) chia sẻ niềm vui với bà Tô Thị Sửa.

Đây là ngôi nhà đầu tiên được hoàn thành trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung" - chương trình xây dựng, sửa chữa nhà ở hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang; Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34; cùng đại diện chính quyền địa phương, các đơn vị quân đội và gia đình.

Ngôi nhà do Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) trực tiếp hỗ trợ thi công. Sau hơn 15 ngày đêm tổ chức thi công liên tục, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng.

Ngôi nhà có diện tích sử dụng 55 m², tổng kinh phí xây dựng 130 triệu đồng; trong đó Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng.

Trong quá trình thi công, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình, quán triệt tinh thần "thần tốc thi công, thần tốc về đích", bảo đảm an toàn và chất lượng công trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long chúc mừng gia đình bà Tô Thị Sửa có ngôi nhà mới ổn định cuộc sống, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ tham gia "Chiến dịch Quang Trung". Phó Chính ủy Quân đoàn 34 nhấn mạnh quan điểm "giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim", là nhiệm vụ chính trị quan trọng của quân đội trong thời bình.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Quân đoàn 34 đã trao tặng những phần quà thiết thực cho gia đình bà Tô Thị Sửa.