Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự lễ khởi công “Chiến dịch Quang Trung” tại Lâm Đồng

Sáng 15-12, tại thôn Phú Thái, xã Hàm Thuận Bắc (tỉnh Lâm Đồng), Tỉnh ủy – UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức lễ khởi công "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Dự lễ có ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, cùng lãnh đạo tỉnh và các đơn vị liên quan.

Trong đợt này, tỉnh Lâm Đồng khởi công xây dựng 6 căn nhà mới cho các hộ gia đình bị sập, hư hỏng nhà cửa do mưa lũ trong tháng 12 vừa qua. Các gia đình được hỗ trợ kịp thời sẽ có chỗ ở ổn định, tiếp tục khôi phục sản xuất, vươn lên sau thiên tai.

Ông Phan Đình Trạc cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng phát động “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà ở cho các hộ bị ảnh hưởng mưa lũ

Phát biểu tại lễ khởi công, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh việc xây dựng lại nhà ở không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái của Đảng và Nhà nước, mà còn là điểm tựa tinh thần giúp người dân yên tâm lao động, ổn định cuộc sống. Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thi công với tinh thần khẩn trương, chất lượng, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Sau lễ khởi công, ông Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác đã trực tiếp thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, chia sẻ khó khăn và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của người dân cùng lực lượng chức năng trong công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà cho bà con bị ảnh hưởng lũ tại Lâm Đồng

Trưởng Ban Nội chính Trung ương khẳng định Đảng và Nhà nước luôn cảm thông với những mất mát, thiệt hại của bà con do mưa lũ gây ra thời gian qua.

Ông Phan Đình Trạc cũng đề nghị các cấp chính quyền mạnh dạn kiến nghị với cấp trên những vướng mắc trong quá trình hỗ trợ người dân, để có điều chỉnh kịp thời; đặc biệt là các thủ tục liên quan việc ngân hàng giãn nợ, thậm chí là xóa lãi suất, trường hợp đặc biệt thì xóa nợ cho các trường hợp bị thiệt hại nặng. Các cấp chính quyền trong tỉnh huy động lực lượng hỗ trợ tối đa cho người dân sớm ổn định cuộc sống.

Dịp này, Đoàn công tác đã trao tặng 60 suất quà cho người dân xã Hàm Thuận Bắc và xã Hàm Thuận bị thiệt hại nặng do ngập lụt.