Gia Lai: Bắt giữ đối tượng đột nhập trụ sở khu phố trộm 6 bộ cửa nhôm kính

Sáng 13-3, Công an phường Quy Nhơn Đông đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Thanh (SN 1990; trú thôn Bình Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Thanh sau khi bị bắt giữ

Trước đó, ngày 7-3, Công an phường Quy Nhơn Đông tiếp nhận tin báo của người dân về việc kẻ gian đột nhập vào trụ sở một số khu phố trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trụ sở khu phố Hội Tân và Hội Thành bị tháo trộm 6 bộ cửa nhôm kính, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an địa phương nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, khoanh vùng đối tượng và bắt giữ Nguyễn Văn Thanh.

Tại cơ quan công an, Thanh đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản tại trụ sở 2 khu phố trên. Lực lượng chức năng đồng thời thu hồi đầy đủ tang vật của vụ trộm.

Bước đầu, Thanh còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác tại các trụ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai.