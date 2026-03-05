HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Con dâu trộm cắp 280 chỉ rồi đánh tráo bằng vàng giả

Cao Nguyên

(NLĐO) - Con dâu đã âm thầm lấy trộm 280 chỉ vàng của cha mẹ chồng rồi đánh tráo bằng vàng giả nên suốt thời gian dài không bị phát hiện.

Ngày 5-3, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Thị Cẩm Thi (34 tuổi, ngụ xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Con dâu trộm cắp 280 chỉ vàng , đánh tráo bằng vàng giả tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Cơ quan công an khởi tố đối tượng Hồ Thị Cẩm Thi để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Theo điều tra ban đầu, ngày 18-1-2026, vợ chồng bà B.T.M. (xã Đồng Xuân) lấy 5 chiếc nhẫn và 2 vòng đeo tay đưa đến một tiệm vàng nhờ đánh bóng để tặng cho con trong lễ thành hôn. Khi kiểm tra, chủ tiệm vàng cho biết số vàng này là vàng giả.

Tá hỏa, vợ chồng bà M. đã mang toàn bộ vàng trong két sắt đi kiểm tra thì chỉ có 41,5 chỉ vàng thật, 280 chỉ còn lại đều là vàng giả.

Ngày 26-1-2026, vợ chồng bà M. đến Công an xã Đồng Xuân trình báo vụ việc.

Vào cuộc truy xét, công an xác định nghi phạm là con dâu cũ của vợ chồng bà M.

Bước đầu bà Thi khai nhận năm 2012, bà về làm dâu nhà bà M. Từ giữa tháng 1-2017 đến tháng 12-2020, bà Thi đã lấy chìa khóa mở tủ trộm vàng 11 lần với tổng cộng 280 chỉ vàng 999.

Trước mỗi lần trộm, bà Thi mua vàng giả đúng kiểu dáng vàng thật để đánh tráo nhằm tránh sự phát hiện của cha mẹ chồng.

Sau đó, vợ chồng bà M. mua két sắt về cất vàng nên Thi không trộm được nữa.

Số vàng trộm cắp của cha mẹ chồng, bà Thi bán nhiều nơi rồi lấy tiền trả nợ, tiêu xài và mua xe SH Mode đứng tên cha ruột của mình.

Ngoài ra, tháng 9-2024, Thi còn trộm cắp của cha mẹ chồng 29,5 triệu đồng.

Cuối năm 2024, vợ chồng Thi chia tay và được giải quyết ly hôn vào tháng 9-2025.

Tin liên quan

Trong lúc cúng bái "nhập đồng", con dâu đánh mẹ chồng, chị dâu bị thương

Trong lúc cúng bái "nhập đồng", con dâu đánh mẹ chồng, chị dâu bị thương

(NLĐO)- Do mâu thuẫn tranh chấp đất đai nhiều năm, lợi dụng việc cúng bái khi nhập đồng, Bùi Thị Hoài đã dùng hung khí đánh mẹ chồng, chị dâu gây thương tích

Cái kết cho người đàn ông mang súng AK ra dọa con dâu

(NLĐO) – Sau nhiều năm lấy trộm và mua 3 khẩu súng quân dụng, sự việc chỉ bị bại lộ khi người đàn ông vác 1 khẩu súng AK ra dọa con dâu

Cha chồng sát hại con dâu vì bị đánh ghen

(NLĐO) – Sau khi sát hại con dâu, Huỳnh Văn Lệ bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng bị công an bắt giữ ngay sau đó.

