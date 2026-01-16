Ngày 16-1, Công an phường Hội Phú bắt giữ Lê Thanh Toàn (SN 1989; trú tổ 2 Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) – đối tượng đang bị truy nã về tội "Cướp giật tài sản".

Đối tượng truy nã Lê Thanh Toàn vừa bị bắt giữ

Theo hồ sơ, Lê Thanh Toàn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai (cũ) khởi tố về hành vi cướp giật tài sản.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 17-12-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Pleiku ra quyết định truy nã đối với Toàn.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Hội Phú phát hiện Toàn xuất hiện trên địa bàn nên nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh Gia Lai tổ chức bắt giữ.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.