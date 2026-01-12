HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Đối tượng truy nã bị bắt khi đang ẩn náu tại Gia Lai

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sau hơn một tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã Huỳnh Ngọc Thành đã bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ khi đang ẩn náu tại tỉnh Gia Lai.

Đối tượng Huỳnh Ngọc Thành bị bắt khi đang ẩn náu tại Gia Lai - Ảnh 1.

Đối tượng Huỳnh Ngọc Thành (đứng giữa) khi mới bị bắt.

Ngày 12-1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho hay vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Cục Cảnh sát giao thông cùng công an các địa phương liên quan đã bắt giữ thành công một đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại tỉnh Gia Lai.

Đối tượng bị bắt là Huỳnh Ngọc Thành (SN 1987, trú thôn Phú Mỹ 1, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai). Thành bị phát hiện và khống chế khi đang ẩn náu trên địa bàn xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương từ ngày 2-12-2025.

Đến ngày 4-12-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định truy nã số đối với Huỳnh Ngọc Thành về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 1, điều 260 Bộ luật Hình sự. 

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, quá trình tổ chức truy bắt được triển khai đúng quy định pháp luật, đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân xung quanh.

Hiện Huỳnh Ngọc Thành đã được di lý từ tỉnh Gia Lai về Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

