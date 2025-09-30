Ngày 30-9, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Mai Anh Tuyên, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Tập đoàn Thiên Minh Đức), về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".



Các bị can: Chu Thị Thành, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Đức Mạnh (từ trên xuống, từ trái sang)

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thanh Hải, Kế toán Tập đoàn Thiên Minh Đức về tội "Tham ô tài sản". 6 bị can khác gồm: Phạm Thị Quỳnh Trang, Kế toán; Lê Khắc Duẩn, Kinh doanh; Dương Thị Thanh Hương, Kế toán; Lê Thị Ngọc Lan, Thủ quỹ; Nguyễn Trường Sơn, Nhân viên Chi nhánh Hải Phòng; Chu Việt Hùng, Nhân viên Chi nhánh Hải Phòng bị khởi tố về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Các bị can bị cáo buộc có liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan.

Liên quan đến vụ án này, trước đó tháng 1-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về 2 tội danh "Tham ô tài sản" và tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", gồm: Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức; Lê Thanh An, Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng; Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Bị can Mai Anh Tuyên

Cùng với đó, khởi tố Mai Anh Tuyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức, về tội "Tham ô tài sản". Bị can Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh, và Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung, bị khởi tố về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Trước đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã vào cuộc điều tra việc lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu với số lượng rất lớn tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan. Đến ngày 3-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm và triệu tập đấu tranh ghi lời khai các cá nhân tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các công ty liên quan.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố ngày 4-1-2024, Tập đoàn Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường (BVMT) lần đầu và hàng tháng sai, thiếu thuế bảo vệ môi trường; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế BVMT phải nộp, dẫn đến từ năm 2018 - 2021, tổng số tiền thuế BVMT kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế BVMT kê khai lại tăng thêm là hơn 3.287 tỉ đồng.

Cũng theo cơ quan thanh tra, từ năm 2017 đến 2022, Tập đoàn Thiên Minh Đức cho ông Chu Đăng Khoa, Phó Tổng giám đốc, và bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, mượn số tiền hơn 7.485 tỉ đồng.

Đến thời điểm thanh tra, bà Chu Thị Thành và ông Chu Đăng Khoa còn nợ công ty tổng số tiền hơn 1.396 tỉ đồng. Ông Chu Đăng Khoa (SN 1982) là con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị Chu Thị Thành. Ông Chu Đăng Khoa có thời gian sống ở Nam Phi và kinh doanh kim cương, thường được gọi là "đại gia kim cương".

Ngoài ra, tính đến tháng 4-2024, theo Cục Thuế tỉnh Nghệ An thì Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức là đơn vị nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước lớn nhất tỉnh Nghệ An, với số tiền lên đến hơn 1.000 tỉ đồng.

Được biết, Tập đoàn Thiên Minh Đức thành lập từ tháng 9-2001. Sau nhiều lần thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh, theo thay đổi đăng ký gần nhất vào tháng 8-2023, doanh nghiệp này có tổng vốn điều lệ là 2.022 tỉ đồng, người đại diện pháp luật là bà Chu Thị Thành. Trong đó, bà Chu Thị Thành nắm 77,15% cổ phần; "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa nắm 22,77% và một cá nhân khác nắm 0,08%.

Sau hơn 20 năm thành lập, Tập đoàn Thiên Minh Đức kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng. Doanh nghiệp này cũng là chủ sở hữu thương hiệu vận tải biển DKC Shipping, các công ty con khác tham gia sản xuất giấy, bao bì.

Ngoài ra, Thiên Minh Đức còn kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi, bất động sản.