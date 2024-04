Gia Lai: Cánh quạt điện gió bất ngờ gãy gập

Ngày 29-4, ông Nguyễn Minh Tứ, Phó chủ tịch UBND huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, xác nhận có sự cố gãy cánh quạt gió tại Dự án Nhà máy điện gió Ia Le 1 thuộc địa bàn xã Ia Le, huyện Chư Pưh do Công ty Phát triển điện gió Cao Nguyên 1 làm chủ đầu tư.

Cánh quạt gió bị gãy gập

Theo Công ty Phát triển điện gió Cao Nguyên 1, sự cố xảy ra chiều 28-4. Thời điểm trên, trụ Tuabin số WT04, thuộc Dự án Nhà máy điện gió Ia Le 1, được dừng hoạt động, tiến hành bảo dưỡng định kỳ.

Tới chiều tối, khi các cánh quạt đang được hiệu chỉnh góc quay hướng gió thì bất ngờ gặp gió to, kèm giông lốc khiến một cánh quạt bị gãy sau khi va đập mạnh với thân trụ tuabin.

Rất may, vụ việc không xảy ra thiệt hại về người. Công ty đã bố trí lực lượng lượng bảo vệ, công nhân kỹ thuật trực, căng dây vùng an toàn, tránh việc một số người dân hiếu kỳ, tụ tập ảnh hưởng đến an toàn trong quá trình thi công.

Chủ đầu tư đang tiếp tục phối hợp với đơn vị cung cấp thiết bị phân tích nguyên nhân để sửa chữa.

Theo ông Tứ, do đang trong thời gian chạy thử nghiệm, đơn vị chủ đầu tư chưa xác định, báo cáo thiệt hại về tài sản với chính quyền địa phương. UBND huyện Chư Pưh đã chỉ đạo lực lượng chức năng thông báo với các hộ dân trong khu vực biết, tránh hiện tượng một số hộ dân hiếu kỳ tập trung gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến quá trình bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị.