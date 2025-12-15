HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư sân golf Đak Đoa hơn 171 ha

Đức Anh

(NLĐO) – Dự án sân golf Đak Đoa tại Gia Lai có diện tích hơn 171 ha, hoạt động 50 năm, kết hợp thể thao, du lịch và dịch vụ giải trí.

Ngày 15-12, UBND tỉnh Gia Lai cho biết vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa tại xã Đak Đoa theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, với quy mô 36 lỗ, tổng vốn dự kiến hơn 1.150 tỉ đồng.

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư sân golf Đak Đoa hơn 1.150 tỉ đồng - Ảnh 1.

Nơi triển khai dự án sân golf Đak Đoa

Theo quyết định, dự án được triển khai trên diện tích hơn 171 ha, dự kiến khởi công vào quý I-2026 và hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý III-2029. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Mục tiêu của dự án là hình thành tổ hợp sân golf tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp các dịch vụ thể thao, giải trí và du lịch, qua đó góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

UBND tỉnh Gia Lai đánh giá dự án sẽ tạo động lực thu hút các dự án đầu tư xây dựng, mở rộng và nâng cấp kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Tây tỉnh; góp phần hoàn thiện định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan, đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư khi đăng ký thực hiện dự án phải cam kết nộp đầy đủ giá trị tài sản gắn liền với đất là rừng thông và các khoản chi phí khác mà nhà đầu tư trúng đấu giá trước đây đã nộp vào ngân sách nhà nước. Các khoản này gồm chi phí bồi thường thiệt hại khi chuyển mục đích sử dụng rừng, chi phí đầu tư tạo rừng, trồng rừng thay thế và giá trị quyền sử dụng đất theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh các khoản trên độc lập với nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác của nhà đầu tư đối với ngân sách nhà nước.

Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, môi trường và bảo đảm đủ nguồn vốn theo tiến độ cam kết.


