Gia Lai công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027

Ngày 4-5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết năm học 2026–2027, toàn tỉnh có 46.836 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10.

Trong đó, hệ trường chuyên được giao 1.120 chỉ tiêu; khối công lập chiếm phần lớn với 39.852 chỉ tiêu; khối tư thục 1.850 chỉ tiêu và hệ giáo dục thường xuyên 4.014 chỉ tiêu.

Cụ thể, 3 trường chuyên gồm Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (350 chỉ tiêu), Trường THPT chuyên Chu Văn An (315 chỉ tiêu) và Trường THPT chuyên Hùng Vương (455 chỉ tiêu).

Ở khối công lập, THPT Trần Hưng Đạo có chỉ tiêu cao nhất với 720 học sinh. Nhóm trường có quy mô tuyển sinh lớn (675 chỉ tiêu) gồm THPT Pleiku, THPT Hoàng Hoa Thám, THPT Nguyễn Chí Thanh, THPT Lê Quý Đôn. Nhóm 630 chỉ tiêu có các trường như THPT Trưng Vương, THPT Lê Lợi, THPT Trần Quốc Tuấn…

Trong khi đó, Trường THCS và THPT Kon Hà Nừng có chỉ tiêu thấp nhất với 90 học sinh; nhiều trường vùng khó khăn dao động từ 100–180 chỉ tiêu.

Khối tư thục, THPT Chi Lăng tuyển 450 chỉ tiêu, THPT Quy Nhơn 400 chỉ tiêu; các trường còn lại từ 150–200 chỉ tiêu.

Đối với hệ giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên tỉnh được giao 554 chỉ tiêu, các trung tâm khác từ 150–400 chỉ tiêu.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027 sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-6. Thí sinh thi Ngữ văn vào sáng 27-6, chiều cùng ngày thi Tiếng Anh; sáng 28-6 thi Toán. Riêng thí sinh đăng ký vào trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào chiều 28-6.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai yêu cầu các hội đồng tuyển sinh tổ chức thực hiện đúng chỉ tiêu được giao, bảo đảm quy định hiện hành.