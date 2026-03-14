Gia Lai đề xuất hỗ trợ thêm tiền ăn cho học sinh dân tộc nội trú và xã đảo

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa xây dựng 2 dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ học sinh trên địa bàn tỉnh, dự kiến trình UBND tỉnh để báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Hoài Ân, tỉnh Gia Lai trong một tiết học

Các dự thảo được xây dựng trên cơ sở quy định của Trung ương, trong đó có Nghị định 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Theo dự thảo, tỉnh Gia Lai dự kiến hỗ trợ thêm tiền ăn đối với học sinh dân tộc thiểu số đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn. Mức hỗ trợ 540.000 đồng/học sinh/tháng, thời gian hỗ trợ theo thời gian học thực tế nhưng không quá 9 tháng trong một năm học. Kinh phí thực hiện từ ngân sách địa phương.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề xuất chính sách hỗ trợ đối với học sinh có hộ khẩu thường trú tại xã đảo Nhơn Châu đang học tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Theo dự thảo, học sinh sẽ được hỗ trợ tiền ăn bằng 30% mức lương cơ sở/tháng; tiền nhà ở bằng 10% mức lương cơ sở/tháng; hỗ trợ chi phí học tập 150.000 đồng/học sinh/tháng và tiền đi lại 200.000 đồng/học sinh/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian học thực tế, tối đa 9 tháng trong một năm học.

Các chính sách được kỳ vọng góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh ở những khu vực còn nhiều khó khăn.