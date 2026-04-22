Gia Lai: Giữ 62 ha chè tạo cảnh quan Biển Hồ

Ngày 22-4, UBND tỉnh Gia Lai cho biết ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã có thông báo kết luận xử lý đơn kiến nghị của các hộ nhận khoán chè tại Công ty CP Chè Biển Hồ.

Vào các năm 2017, 2018, 2019, UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt phương án cổ phần hóa và phương án sử dụng đất của Công ty CP Chè Biển Hồ. Có trên 607 ha chè được cổ phần hóa, Công ty CP Chè Biển Hồ đã được UBND tỉnh cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định .

Trong đó, đất trồng chè 299 ha, đất trồng cà phê 250 ha, còn lại là đất bờ lô, trụ sở làm việc, nhà máy...

UBND tỉnh Gia Lai giữ nguyên hiện trạng diện tích 62 ha chè gắn với cảnh quan du lịch

Công ty CP Chè Biển Hồ cho biết hoạt động sản xuất chè những năm gần đây không hiệu quả, thua lỗ. Việc duy trì sản xuất chè có nguy cơ gia tăng lỗ lũy kế. Do đó công ty này có văn bản đề nghị chuyển đổi hơn 237 ha chè sang trồng cà phê và giữ lại hơn 62 ha chè phục vụ cảnh quan, du lịch . UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản thống nhất.

Tiếp đó, Công ty CP Chè Biển Hồ đề nghị chuyển đổi bổ sung khoảng 40 ha chè tại khu vực hồ Ya Lũ sang trồng cà phê. UBND tỉnh chưa thống nhất do khu vực này có giá trị đặc trưng về cảnh quan, văn hóa, du lịch, thuộc phạm vi nghiên cứu lập Quy hoạch chung Khu du lịch Biển Hồ – Chư Đăng Ya đến năm 2050 .

Quan điểm chung UBND tỉnh Gia Lai là giữ nguyên hiện trạng diện tích 62 ha chè gắn với cảnh quan du lịch hàng thông trăm tuổi, Chùa Bửu Minh, hồ Ya Lũ . Việc quản lý, sử dụng diện tích chè phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân; gắn với bảo tồn cảnh quan, phát triển du lịch .

Tại diện tích đất trên, nhiều hộ dân đã nhận khoán của công ty từ năm 2000 và được giao sử dụng diện tích đất từ 1-3 ha để trồng chè. Khi công ty giao trả lại diện tích đất cho nhà nước quản lý sau khi tiến hành cổ phần hoá. Do đó, các hộ dân kiến nghị được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để tiếp tục canh tác, ổn định đời sống.

Qua đó, UBND tỉnh Gia Lai đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu giải pháp tổng thể đối với diện tích chè; làm rõ hiệu quả sản xuất, đời sống các hộ nhận khoán và đề xuất phương án phù hợp .

Còn Sở Tài chính nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ các hộ nhận khoán chè nhằm ổn định đời sống. Giao Thanh tra tỉnh xem xét thụ lý, giải quyết đơn kiến nghị của người dân. Trường hợp cần thiết, tổ chức kiểm tra, xác minh để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

Riêng UBND xã Biển Hồ trả lời đơn kiến nghị của người dân, phối hợp tổ chức đối thoại và ổn định tình hình địa phương và theo dõi việc chăm sóc 62 ha chè.