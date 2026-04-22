HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai: Giữ 62 ha chè tạo cảnh quan Biển Hồ

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Doanh nghiệp đề xuất chuyển đổi thêm 40 ha chè sang trồng cà phê nhưng UBND tỉnh Gia Lai không thống nhất, giữ nguyên để tạo cảnh quan khu vực Biển Hồ.

Ngày 22-4, UBND tỉnh Gia Lai cho biết ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã có thông báo kết luận xử lý đơn kiến nghị của các hộ nhận khoán chè tại Công ty CP Chè Biển Hồ.

Vào các năm 2017, 2018, 2019, UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt phương án cổ phần hóa và phương án sử dụng đất của Công ty CP Chè Biển Hồ. Có trên 607 ha chè được cổ phần hóa, Công ty CP Chè Biển Hồ đã được UBND tỉnh cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Trong đó, đất trồng chè 299 ha, đất trồng cà phê 250 ha, còn lại là đất bờ lô, trụ sở làm việc, nhà máy...

Giữ nguyên 62 ha chè tạo cảnh quan Biển Hồ - Ảnh 1.

UBND tỉnh Gia Lai giữ nguyên hiện trạng diện tích 62 ha chè gắn với cảnh quan du lịch

Công ty CP Chè Biển Hồ cho biết hoạt động sản xuất chè những năm gần đây không hiệu quả, thua lỗ. Việc duy trì sản xuất chè có nguy cơ gia tăng lỗ lũy kế. Do đó công ty này có văn bản đề nghị chuyển đổi hơn 237 ha chè sang trồng cà phê và giữ lại hơn 62 ha chè phục vụ cảnh quan, du lịch. UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản thống nhất.

Tiếp đó, Công ty CP Chè Biển Hồ đề nghị chuyển đổi bổ sung khoảng 40 ha chè tại khu vực hồ Ya Lũ sang trồng cà phê. UBND tỉnh chưa thống nhất do khu vực này có giá trị đặc trưng về cảnh quan, văn hóa, du lịch, thuộc phạm vi nghiên cứu lập Quy hoạch chung Khu du lịch Biển Hồ – Chư Đăng Ya đến năm 2050.

Quan điểm chung UBND tỉnh Gia Lai là giữ nguyên hiện trạng diện tích 62 ha chè gắn với cảnh quan du lịch hàng thông trăm tuổi, Chùa Bửu Minh, hồ Ya Lũ. Việc quản lý, sử dụng diện tích chè phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân; gắn với bảo tồn cảnh quan, phát triển du lịch.

Tại diện tích đất trên, nhiều hộ dân đã nhận khoán của công ty từ năm 2000 và được giao sử dụng diện tích đất từ 1-3 ha để trồng chè. Khi công ty giao trả lại diện tích đất cho nhà nước quản lý sau khi tiến hành cổ phần hoá. Do đó, các hộ dân kiến nghị được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để tiếp tục canh tác, ổn định đời sống.

Qua đó, UBND tỉnh Gia Lai đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu giải pháp tổng thể đối với diện tích chè; làm rõ hiệu quả sản xuất, đời sống các hộ nhận khoán và đề xuất phương án phù hợp.

Còn Sở Tài chính nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ các hộ nhận khoán chè nhằm ổn định đời sống. Giao Thanh tra tỉnh xem xét thụ lý, giải quyết đơn kiến nghị của người dân. Trường hợp cần thiết, tổ chức kiểm tra, xác minh để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét. 

Riêng UBND xã Biển Hồ trả lời đơn kiến nghị của người dân, phối hợp tổ chức đối thoại và ổn định tình hình địa phương và theo dõi việc chăm sóc 62 ha chè.

Đặc biệt, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công ty CP Chè Biển Hồ nghiêm túc chấp hành chỉ đạo, giữ nguyên hiện trạng 62 ha chè cảnh quan. Tiếp tục thu mua sản lượng chè búp tươi của các hộ nhận khoán và chủ động đối thoại với người dân, không để phát sinh điểm nóng.

Tin liên quan

Thanh tra toàn diện việc cổ phần hoá Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai

Thanh tra toàn diện việc cổ phần hoá Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai

(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo thanh tra toàn diện việc cổ phần hoá Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai và một số nội dung sau cổ phần hoá.

Nhiều vi phạm trong cổ phần hoá Tổng công ty Tín Nghĩa ở Đồng Nai

(NLĐO)- Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong cổ phần hóa (CPH) và thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Tín Nghĩa (nay là Công ty CP Tổng công ty Tín Nghĩa)

Thanh tra Chính phủ phát hiện vi phạm trong cổ phần hoá, thoái vốn tại Tập đoàn DIC

(NLĐO)- Công tác cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại Công ty Đầu tư phát triển - Xây dựng có nhiều thiếu sót, vi phạm

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo