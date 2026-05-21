HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai “gom” 29 ban quản lý rừng phòng hộ về một đầu mối

Đức Anh

(NLĐO) – Việc hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ được kỳ vọng tạo chuyển biến trong công tác bảo vệ rừng tại Gia Lai.

Sáng 21-5, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có, nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng.

Gia Lai “gom” 29 ban quản lý rừng phòng hộ về một đầu mối - Ảnh 1.

Việc hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai được kỳ vọng tạo chuyển biến trong công tác bảo vệ rừng

Theo Quyết định số 2144/QĐ-UBND, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định. Trụ sở đặt tại số 24 Quang Trung, phường Pleiku.

Việc hợp nhất nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

Danh sách các đơn vị được hợp nhất gồm 29 ban quản lý rừng phòng hộ tại nhiều địa phương như: Bắc Ia Grai, Ia Ly, Ia Púch, Ia Mơr, Chư Sê, Mang Yang, Đak Đoa, Đức Cơ, cùng các khu vực ven biển và trung du thuộc Bình Định như Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân…

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trong vòng 30 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực phải hoàn tất việc chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự và các quyền, nghĩa vụ liên quan về đơn vị mới; đồng thời chấm dứt hoạt động của các ban quản lý cũ.

Cùng với đó, Sở này có trách nhiệm hướng dẫn Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai xây dựng đề án vị trí việc làm, kiện toàn tổ chức, bố trí nhân sự phù hợp, bảo đảm hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong tình hình mới.

Tin liên quan

Đề xuất chuyển đổi rừng phòng hộ làm mỏ đất san lấp tại Gia Lai

Đề xuất chuyển đổi rừng phòng hộ làm mỏ đất san lấp tại Gia Lai

(NLĐO) - UBND tỉnh Gia Lai vừa trình HĐND tỉnh đề xuất chuyển đổi 2 ha rừng phòng hộ thành mỏ đất san lấp, nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng và đô thị hóa.

Xới rừng phòng hộ ven biển để… nuôi cá lóc!

Rừng phòng hộ ven biển Quảng Trị bị xâm hại nghiêm trọng do tình trạng lấn chiếm đất rừng để đào ao nuôi cá lóc trái phép, khiến nước ngầm cạn kiệt

Bắt tạm giam một trưởng ban quản lý rừng phòng hộ

(NLĐO) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam một trưởng ban quản lý rừng phòng hộ về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch UBND rừng phòng hộ Ban Quản lý sở nông nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo