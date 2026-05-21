Gia Lai “gom” 29 ban quản lý rừng phòng hộ về một đầu mối

Sáng 21-5, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có, nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng.

Việc hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai được kỳ vọng tạo chuyển biến trong công tác bảo vệ rừng

Theo Quyết định số 2144/QĐ-UBND, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định. Trụ sở đặt tại số 24 Quang Trung, phường Pleiku.

Việc hợp nhất nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

Danh sách các đơn vị được hợp nhất gồm 29 ban quản lý rừng phòng hộ tại nhiều địa phương như: Bắc Ia Grai, Ia Ly, Ia Púch, Ia Mơr, Chư Sê, Mang Yang, Đak Đoa, Đức Cơ, cùng các khu vực ven biển và trung du thuộc Bình Định như Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân…

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trong vòng 30 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực phải hoàn tất việc chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự và các quyền, nghĩa vụ liên quan về đơn vị mới; đồng thời chấm dứt hoạt động của các ban quản lý cũ.

Cùng với đó, Sở này có trách nhiệm hướng dẫn Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai xây dựng đề án vị trí việc làm, kiện toàn tổ chức, bố trí nhân sự phù hợp, bảo đảm hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong tình hình mới.