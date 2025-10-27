HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Gia Lai hỗ trợ gần 9 tỉ đồng giúp ngư dân ổn định đời sống

Đức Anh

(NLĐO) - HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua nghị quyết hỗ trợ 424 tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản, với tổng kinh phí gần 9 tỉ đồng.

Ngày 27-10, HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua nghị quyết về việc hỗ trợ đối với 424 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai hỗ trợ gần 9 tỉ đồng giúp ngư dân ổn định đời sống - Ảnh 1.

Gia Lai hiện có 424 tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thuỷ sản

Theo thống kê, toàn tỉnh có 424 tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác, chủ yếu do không đáp ứng quy định về đăng ký, đăng kiểm, cấp phép hoặc hoạt động sai nghề. Các phương tiện này tiềm ẩn nguy cơ tái diễn vi phạm quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), đồng thời gây khó khăn cho công tác quản lý nguồn lợi thủy sản.

Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ven bờ ngày càng suy giảm do khai thác quá mức, việc ngừng cho phép các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động là cần thiết. Tuy nhiên, điều này cũng khiến nhiều chủ tàu và lao động trên tàu mất việc làm, đời sống gặp khó khăn, ảnh hưởng đến an sinh xã hội tại các địa phương ven biển.

Nhằm hỗ trợ ngư dân ổn định cuộc sống trong thời gian chuyển đổi nghề nghiệp, nghị quyết của HĐND tỉnh Gia Lai quy định mức hỗ trợ bằng tiền tương đương 30 kg gạo/người/tháng (theo giá thị trường do UBND tỉnh công bố hằng tháng). Mỗi hộ chủ tàu cá được hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng, trong thời gian từ tháng 9-2025 đến hết năm 2025.

Tổng kinh phí thực hiện nghị quyết khoảng 8,8 tỉ đồng, được trích từ ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, chính sách này không chỉ giúp giảm bớt khó khăn trước mắt cho ngư dân mà còn góp phần ổn định thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội và duy trì ổn định chính trị - xã hội tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, tái cơ cấu nghề khai thác thủy sản theo hướng bền vững.

    Thông báo