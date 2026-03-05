Chiều 5-3, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế 37 Hùng Vương (Hà Nội), Bộ Ngoại giao phối hợp UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo quốc tế thông tin về Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh".

Quang cảnh buổi họp báo quốc tế

Năm Du lịch quốc gia là sự kiện văn hóa – du lịch quy mô cấp quốc gia, được tổ chức thường niên dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tôn vinh các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương.

Theo ban tổ chức, năm 2026 được xem là giai đoạn quan trọng để du lịch Việt Nam tiếp tục bứt phá sau thời kỳ phục hồi mạnh mẽ, với mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế.

Gia Lai được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 nhờ nhiều lợi thế nổi bật. Sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Định, địa phương có diện tích hơn 21.500 km², dân số khoảng 3,5 triệu người, nằm ở vị trí kết nối giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Không gian phát triển rộng mở cùng hệ thống giao thông đường bộ, hàng không, đường biển và cửa khẩu quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch.

Địa phương này còn sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú với cảnh quan cao nguyên, biển đảo và nhiều di sản văn hóa đặc sắc như Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ, cùng các điểm đến nổi tiếng như Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya, bán đảo Phương Mai, Kỳ Co, Eo Gió.

Theo kế hoạch, trong tổng số 244 hoạt động, có 18 sự kiện do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, 109 sự kiện do tỉnh Gia Lai tổ chức và 117 hoạt động hưởng ứng từ 22 tỉnh, thành phố.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai (đứng) phát biểu tại buổi họp báo

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra tối 28-3 tại phường Quy Nhơn, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Sự kiện được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy du lịch trở thành một trong những trụ cột kinh tế quan trọng của địa phương trong giai đoạn mới.