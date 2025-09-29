HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Xã hội

Gia Lai: Khẩn cấp tìm kiếm tàu cá với 8 ngư dân mất liên lạc ngoài khơi

Đức Anh

(NLĐO) - Một tàu cá Gia Lai với 8 ngư dân mất liên lạc 2 ngày qua, trong khi tàu khác cùng tỉnh mắc cạn ở vùng biển Trường Sa.

Ngày 29-9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết một tàu cá của tỉnh với 8 ngư dân đã mất liên lạc khi đang hoạt động ngoài khơi, trong khi một tàu khác bị mắc cạn tại khu vực biển Trường Sa.

Gia Lai: Khẩn cấp tìm kiếm tàu cá với 8 ngư dân mất liên lạc ngoài khơi- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, tàu cá BĐ 97258 TS do ông Huỳnh Văn Sơn (44 tuổi, trú phường Hoài Nhơn Đông) làm chủ kiêm thuyền trưởng, cùng 7 lao động, xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng Cà Ná (tỉnh Khánh Hòa) ngày 12-9 để hành nghề mành chụp, kiêm câu cá ngừ đại dương. 

Đến 20 giờ 13 phút ngày 27-9, khi tàu đang ở vùng biển ngoài khơi Gia Lai thì mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình, tàu cá mất liên lạc với gia đình nên người nhà đến trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã huy động 4 tàu cá đang đánh bắt gần khu vực để phối hợp tìm kiếm. Tuy nhiên, đến sáng 29-9, lực lượng chức năng vẫn chưa liên lạc được với tàu.

Trong khi đó, rạng sáng cùng ngày, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV thông báo một tàu cá khác của tỉnh Gia Lai bị mắc cạn tại bãi đá ngầm cụm đảo Nam Yết (quần đảo Trường Sa). Tàu gặp nạn mang số hiệu BĐ 96732 TS do ông Ngô Trái (trú phường Hoài Nhơn Đông) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 11 thuyền viên.

Tàu này xuất bến ngày 8-9 tại Trạm kiểm soát biên phòng Ba Ngòi (Khánh Hòa) để hành nghề lưới vây. 

Đến sáng 29-9, tàu vẫn mắc cạn nhưng đã liên lạc được với một tàu cá gần đó để hỗ trợ lai dắt. Dự kiến đêm cùng ngày, khi thủy triều lên, tàu sẽ được kéo ra khỏi bãi cạn. Toàn bộ 11 thuyền viên hiện có sức khỏe ổn định.

tỉnh Gia Lai lực lượng chức năng Bộ đội biên phòng quần đảo Trường Sa tàu gặp nạn
