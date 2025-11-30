HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Gia Lai: Khẩn trương điều tra vụ xâm hại gần 95 ha rừng tại xã Kim Sơn

Đức Anh

(NLĐO) - Gần 95 ha rừng trồng và rừng tự nhiên tại xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai bị hơn 30 đối tượng chặt hạ và đốt dọn chỉ trong vài tháng.

Ngày 30-11, Hạt Kiểm lâm Hoài Ân, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng liên quan điều tra vụ khai thác rừng trái pháp luật tại khoảnh 4 và khoảnh 6, tiểu khu 157, khu vực Hóc Mốc, thôn Nghĩa Điền, xã Kim Sơn.

Gia Lai: Khẩn trương điều tra vụ xâm hại gần 95 ha rừng tại xã Kim Sơn - Ảnh 1.

Nhiều thân cây rừng tự nhiên ở xã Kim Sơn bị cưa khúc, bỏ lại hiện trường.

Theo kết quả kiểm tra mới đây của chính quyền địa phương và các ngành chức năng, tổng diện tích rừng bị khai thác trái phép là 94,84 ha. 

Trong đó, UBND xã quản lý 66,87 ha, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân quản lý 27,87 ha và 0,10 ha thuộc một đơn vị trại giam. Diện tích này gồm rừng tự nhiên và rừng trồng, trong đó có 18,12 ha rừng do xã quản lý và 27,87 ha rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ bị chặt hạ, đốt dọn; toàn bộ cây gỗ đã được vận chuyển khỏi hiện trường.

Hiện trường còn có các đoạn đường rộng 4–5 m vắt ngang sườn núi, nghi được mở bằng xe máy đào. Thời điểm xảy ra vụ việc được xác định từ tháng 3 đến tháng 6-2025, với hơn 30 đối tượng tham gia khai thác trái phép. Lợi dụng thời điểm trước sáp nhập đơn vị hành chính, các đối tượng không chỉ khai thác rừng trồng mà còn xâm hại rừng tự nhiên.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch UBND xã Kim Sơn, xác nhận địa phương đã báo cáo cơ quan chức năng để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra các đối tượng, hoàn tất hồ sơ chuyển sang Công an thụ lý.

Quảng Ngãi ngăn chặn lợi dụng chính sách xóa nhà tạm để xâm hại rừng

Quảng Ngãi ngăn chặn lợi dụng chính sách xóa nhà tạm để xâm hại rừng

(NLĐO)- Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương, huyện miền núi phải giám sát chặt việc xóa nhà tạm, nhà dột nát để lợi dụng xâm hại rừng.

Một cá nhân 13 lần chặt phá, xâm hại rừng đặc dụng Hàm Rồng

(NLĐO)- Nhiều ha từng đặc dụng Hàm Rồng (thuộc phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa) liên tục bị một cá nhân chặt phá, xâm hại trong nhiều năm trước sự bất lực của chính quyền sở tại.

chính quyền địa phương kết quả kiểm tra rừng phòng hộ Ban Quản lý rừng tự nhiên
