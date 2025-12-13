Gia Lai: Khởi tố đối tượng đâm thủng tim người khác trong quán nhậu

Sáng 13-12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Văn (SN 1983; trú thôn 1, xã Mang Yang) về hành vi giết người.

Nguyễn Đức Văn bị bắt tạm giam



Theo kết quả điều tra ban đầu, Văn và anh C.T.L. (SN 1989; trú xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) có mâu thuẫn từ trước.

Tối 1-12, anh L. ngồi nhậu tại quán B.H. ở xã Mang Yang cùng 6 người bạn và gọi Văn đến để nói chuyện. Văn cùng 2 người bạn đi taxi tới quán, trước khi đi đã mang theo một con dao nhỏ giấu trong túi quần với mục đích "phòng thân".

Đến nơi, Văn và nhóm bạn ngồi nhậu ở một bàn riêng. Lúc này, anh L. sang bàn của Văn để nói chuyện nhưng bất ngờ xảy ra xô xát, anh L. đánh Văn. Sự việc được mọi người can ngăn, anh L. quay về bàn của mình.

Bực tức vì bị đánh, Văn tiếp tục gọi anh L. sang bàn để nói chuyện. Khi anh L. vừa tới, Văn rút dao trong túi quần đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực nạn nhân.

Anh L. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trong tình trạng thủng tim, nguy kịch. Nhờ được cấp cứu kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy hiểm và đang được điều trị tích cực.

Sau khi gây án, Nguyễn Đức Văn đã đến cơ quan công an trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.