Gia Lai: Khởi tố đối tượng đâm thủng tim người khác trong quán nhậu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Gia Lai: Khởi tố đối tượng đâm thủng tim người khác trong quán nhậu

Đức Anh

(NLĐO) – Từ mâu thuẫn trong quán nhậu, một đối tượng ở Gia Lai đã rút dao đâm liên tiếp vào ngực người khác, gây vết thương thủng tim, nguy kịch

Sáng 13-12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Văn (SN 1983; trú thôn 1, xã Mang Yang) về hành vi giết người.

Gia Lai: Khởi tố đối tượng đâm thủng tim người khác trong quán nhậu - Ảnh 1.

Nguyễn Đức Văn bị bắt tạm giam

Theo kết quả điều tra ban đầu, Văn và anh C.T.L. (SN 1989; trú xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) có mâu thuẫn từ trước.

Tối 1-12, anh L. ngồi nhậu tại quán B.H. ở xã Mang Yang cùng 6 người bạn và gọi Văn đến để nói chuyện. Văn cùng 2 người bạn đi taxi tới quán, trước khi đi đã mang theo một con dao nhỏ giấu trong túi quần với mục đích "phòng thân".

Đến nơi, Văn và nhóm bạn ngồi nhậu ở một bàn riêng. Lúc này, anh L. sang bàn của Văn để nói chuyện nhưng bất ngờ xảy ra xô xát, anh L. đánh Văn. Sự việc được mọi người can ngăn, anh L. quay về bàn của mình.

Bực tức vì bị đánh, Văn tiếp tục gọi anh L. sang bàn để nói chuyện. Khi anh L. vừa tới, Văn rút dao trong túi quần đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực nạn nhân.

Anh L. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trong tình trạng thủng tim, nguy kịch. Nhờ được cấp cứu kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy hiểm và đang được điều trị tích cực.

Sau khi gây án, Nguyễn Đức Văn đã đến cơ quan công an trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tin liên quan

Đi đòi nợ, nam thanh niên bị đâm thủng tim

Đi đòi nợ, nam thanh niên bị đâm thủng tim

(NLĐO) - Trong lúc ẩu đả, Bảo bị Tình dùng vật nhọn đâm trúng tim, bất tỉnh. Sau khi gây án, Bền đến cơ quan công an đầu thú, riêng Tình bỏ trốn khỏi địa phương.

Đâm thủng tim bạn nhậu vì mất điện thoại

(NLĐO) - Trong lúc nhậu, phát hiện mất chiếc điện thoại Bình tra hỏi nhóm bạn nhậu dẫn đến ẩu đả rồi rút dao đâm chết người vừa uống rượu với mình.

Không đòi được tiền, đâm thủng tim con nợ

(NLĐO) - Sáng 10-5, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ một đối tượng tên Hoàng (ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) để điều tra làm rõ hành vi đâm thủng tim con nợ.

cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án khởi tố bị can điều trị tích cực hành vi giết người
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo