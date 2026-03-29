Thời sự Chính trị

Gia Lai ký kết hợp tác toàn diện với 4 tỉnh Nam Lào

Đức Anh

(NLĐO) - Gia Lai ký kết hợp tác giai đoạn 2026-2030 với 4 tỉnh Nam Lào, hướng tới liên kết phát triển toàn diện.

Ngày 29-3, tại phường Quy Nhơn, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ký kết hợp tác giai đoạn 2026-2030 với 4 tỉnh Nam Lào, gồm Attapeu, Champasak, Salavan và Sekong.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai cùng đại diện các sở, ngành, địa phương. Về phía Lào có lãnh đạo 4 tỉnh Nam Lào và đại diện các cơ quan ngoại giao của Lào tại Việt Nam.

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2021-2025, mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, quan hệ hợp tác giữa Gia Lai (bao gồm Bình Định và Gia Lai trước sáp nhập) với các tỉnh Nam Lào vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. 

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, tỉnh đã trao 320 suất học bổng, duy trì bình quân hơn 100 lưu học sinh Lào mỗi năm. Về thương mại, đầu tư, có 15 doanh nghiệp của tỉnh hoạt động tại Lào với tổng vốn hơn 595,3 triệu USD.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực khoa học - công nghệ, nông nghiệp, y tế được đẩy mạnh thông qua chuyển giao kỹ thuật, tập huấn chuyên môn, hỗ trợ thiết bị. Hợp tác quốc phòng, an sinh xã hội tiếp tục được tăng cường với nhiều hoạt động khám, chữa bệnh, xây dựng công trình hữu nghị, tổng kinh phí gần 116 tỉ đồng.

Bước sang giai đoạn 2026-2030, Gia Lai và 4 tỉnh Nam Lào xác định tiếp tục hợp tác theo hướng toàn diện, thiết thực, tập trung vào các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, y tế, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, thương mại, đầu tư và phát triển du lịch. Các bên sẽ duy trì trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường giao lưu nhân dân, phối hợp bảo đảm quốc phòng - an ninh, đồng thời hoàn thiện cơ chế phối hợp, thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả triển khai.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác với các tỉnh Nam Lào không chỉ là nhiệm vụ đối ngoại địa phương mà còn là trách nhiệm chính trị quan trọng, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Tỉnh Gia Lai cam kết triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết với tinh thần "giúp bạn là giúp mình", cùng phát triển.

UBND tỉnh Gia Lai và Ủy ban Chính quyền tỉnh Attapeu tiến hành ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Gia Lai và chính quyền 4 tỉnh Nam Lào đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sekong và Tổng Công ty PISICO Bình Định ký kết hợp tác nghiên cứu, khảo sát cơ hội đầu tư trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp. Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cũng gia hạn biên bản ghi nhớ dự án trồng rừng đa canh tại tỉnh Attapeu, tiếp tục triển khai các dự án nông nghiệp công nghệ cao tại Lào.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đề nghị các bên đẩy mạnh kết nối giao thương, phát triển logistics, tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu; tăng cường hợp tác trong nông nghiệp, giáo dục, y tế; mở rộng giao lưu văn hóa, du lịch và bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

