Việt Nam - Lào xây dựng "lá chắn" bảo vệ trẻ em thông qua giáo dục

Sáng 26-3, lễ ký kết hợp tác song phương giữa Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Đào tạo diễn ra tại TPHCM về việc giáo dục xây dựng "lá chắn" bảo vệ trẻ em.

Xây dựng "lá chắn mềm"

Phát biểu khai mạc, GS -TS Hồ Đức Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Đào tạo, cho biết lễ ký kết hợp tác có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ nhằm thiết lập và củng cố khuôn khổ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học mà còn tập trung thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục mầm non của 2 quốc gia.

Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non phải được thực hiện một cách khoa học, phù hợp độ tuổi, lấy trẻ em làm trung tâm, lấy sự an toàn và phát triển toàn diện của trẻ làm mục tiêu cao nhất.

Lễ ký kết hợp tác song phương giữa Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Đào tạo

Bà Trần Thị Quế Chi, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Đào, tặng quà lưu niệm cho Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Trong đó, nổi bật chương trình giáo dục giới tính (ERA) và phòng tránh xâm hại trẻ em (ERA Kids) được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong việc giảng dạy trẻ mầm non theo tinh thần của Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Mục tiêu chính là tạo "lá chắn mềm" nhưng vững chắc giúp trẻ nhận biết cơ thể và vùng riêng tư, phân biệt hành vi an toàn và không an toàn, biết nói "không" với những nguy cơ, tìm kiếm sự trợ giúp, xây dựng ranh giới cá nhân và kỹ năng an toàn trong môi trường sống, kể cả trên không gian mạng.

"Chúng ta phải làm sao để nội dung giáo dục giới tính và kỹ năng phòng, tránh xâm hại không dừng ở tuyên truyền mà thực sự đi vào từng lớp học, từng hoạt động giáo dục, từng gia đình và từng trẻ em" - GS - TS Hồ Đức Hùng nhấn mạnh.

Thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Ông Lavanh Vongkhamsane, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cho biết Đảng và Nhà nước Lào, luôn xác định trẻ em là tương lai của vận mệnh quốc gia. Trong bối cảnh hiện đại, việc trang bị kiến thức giới tính và kỹ năng tự bảo vệ không còn là lựa chọn mà là nhiệm vụ cấp thiết để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại diện Bộ Giáo dục và Thể thao nước Lào đánh giá cao chương trình ERA và ERA Kids của Việt Nam ở ba góc độ cốt lõi: Tính nhân văn trong tiếp cận khoa học, nền tảng xây dựng xã hội văn minh và minh chứng cho tình hữu nghị vĩ đại Việt - Lào.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức tiến hành biểu dương các đơn vị thực hiện tốt chương trình ERA Kids

"Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để chương trình ERA sớm được nghiên cứu, thích nghi và triển khai hiệu quả tại các cơ sở giáo dục của Lào. Chúng tôi tin rằng với sự hỗ trợ nhiệt thành của các bạn Việt Nam, trẻ em Lào sẽ được lớn lên trong môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và hạnh phúc" - Ông Lavanh Vongkhamsane nhấn mạnh.



