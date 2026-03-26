Việt Nam - Lào xây dựng "lá chắn" bảo vệ trẻ em thông qua giáo dục

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Việt Nam - Lào xây dựng "lá chắn" bảo vệ trẻ em thông qua giáo dục

Huế Xuân

(NLĐO) - Việc trang bị kiến thức giới tính và kỹ năng tự bảo vệ không còn là lựa chọn mà là nhiệm vụ cấp thiết để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sáng 26-3, lễ ký kết hợp tác song phương giữa Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Đào tạo diễn ra tại TPHCM về việc giáo dục xây dựng "lá chắn" bảo vệ trẻ em.

Xây dựng "lá chắn mềm"

Phát biểu khai mạc, GS -TS Hồ Đức Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Đào tạo, cho biết lễ ký kết hợp tác có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ nhằm thiết lập và củng cố khuôn khổ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học mà còn tập trung thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục mầm non của 2 quốc gia.

Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non phải được thực hiện một cách khoa học, phù hợp độ tuổi, lấy trẻ em làm trung tâm, lấy sự an toàn và phát triển toàn diện của trẻ làm mục tiêu cao nhất.

Việt Nam - Lào xây dựng "lá chắn" bảo vệ trẻ em thông qua giáo dục - Ảnh 1.

Lễ ký kết hợp tác song phương giữa Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Đào tạo

Việt Nam - Lào xây dựng "lá chắn" bảo vệ trẻ em thông qua giáo dục - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Quế Chi, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Đào, tặng quà lưu niệm cho Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Trong đó, nổi bật chương trình giáo dục giới tính (ERA) và phòng tránh xâm hại trẻ em (ERA Kids) được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong việc giảng dạy trẻ mầm non theo tinh thần của Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Mục tiêu chính là tạo "lá chắn mềm" nhưng vững chắc giúp trẻ nhận biết cơ thể và vùng riêng tư, phân biệt hành vi an toàn và không an toàn, biết nói "không" với những nguy cơ, tìm kiếm sự trợ giúp, xây dựng ranh giới cá nhân và kỹ năng an toàn trong môi trường sống, kể cả trên không gian mạng.

"Chúng ta phải làm sao để nội dung giáo dục giới tính và kỹ năng phòng, tránh xâm hại không dừng ở tuyên truyền mà thực sự đi vào từng lớp học, từng hoạt động giáo dục, từng gia đình và từng trẻ em" - GS - TS Hồ Đức Hùng nhấn mạnh.

Thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Ông Lavanh Vongkhamsane, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cho biết Đảng và Nhà nước Lào, luôn xác định trẻ em là tương lai của vận mệnh quốc gia. Trong bối cảnh hiện đại, việc trang bị kiến thức giới tính và kỹ năng tự bảo vệ không còn là lựa chọn mà là nhiệm vụ cấp thiết để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại diện Bộ Giáo dục và Thể thao nước Lào đánh giá cao chương trình ERA và ERA Kids của Việt Nam ở ba góc độ cốt lõi: Tính nhân văn trong tiếp cận khoa học, nền tảng xây dựng xã hội văn minh và minh chứng cho tình hữu nghị vĩ đại Việt - Lào.

Việt Nam - Lào xây dựng "lá chắn" bảo vệ trẻ em thông qua giáo dục - Ảnh 4.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức tiến hành biểu dương các đơn vị thực hiện tốt chương trình ERA Kids

"Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để chương trình ERA sớm được nghiên cứu, thích nghi và triển khai hiệu quả tại các cơ sở giáo dục của Lào. Chúng tôi tin rằng với sự hỗ trợ nhiệt thành của các bạn Việt Nam, trẻ em Lào sẽ được lớn lên trong môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và hạnh phúc" - Ông Lavanh Vongkhamsane nhấn mạnh.


Tin liên quan

Thi đánh giá năng lực: Lượng thí sinh nhảy vọt 35%, ngành sư phạm tiếp tục "nóng"

(NLĐO) - Đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM năm 2026 đã chính thức diễn ra sáng 26-3.

Giáo dục giới tính cần bắt đầu từ khi trẻ 3 tuổi

(NLĐO) - Trẻ mầm non từ 2-3 tuổi trở đi bắt đầu có tính cách và nhận thức. Vì vậy, việc giáo dục giới tính phải bắt đầu từ độ tuổi này. Điều này dựa vào các nghiên cứu khoa học về tâm lý của trẻ, nhận thức của trẻ.

Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non, cần sự vào cuộc của phụ huynh và nhà trường

(NLĐO) - Giáo dục giới tính cho trẻ từ sớm giúp trẻ hiểu đúng về bản thân, là công cụ quan trọng để bảo vệ trẻ khỏi các nguy cơ xâm hại và phát triển kỹ năng

Việt Nam Lào giáo dục giới tính trẻ mầm non bảo vệ trẻ em hữu nghị ERA Kids Viện Nghiên cứu khoa học Giáo dục và Đào tạo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo