Ngày 14-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Võ Đức Huy (SN 1998; trú phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam Võ Đức Huy. Ảnh: Nguyễn Giang

Trước đó, ngày 20-8, trong quá trình kiểm tra định kỳ người đang cai nghiện trên địa bàn, công an đã phát hiện Huy dương tính với ma túy Methamphetamine.





Huy thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, với thời hạn đến ngày 12-6-2027.

Đây là trường hợp đầu tiên trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị khởi tố về tội "Sử dụng trái phép chất ma túy" theo Điều 256a, được bổ sung trong Luật số 86/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1-7-2025.

Theo quy định, người sử dụng trái phép chất ma túy trong một số trường hợp như tái phạm, sử dụng nơi công cộng, hoặc đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện… sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, với mức phạt tù từ 2 đến 5 năm.