Gia Lai lần đầu tổ chức lễ thượng cờ sáng Mùng 1 Tết

Sáng 17-2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), tỉnh Gia Lai lần đầu tổ chức lễ thượng cờ đầu xuân trong không khí trang nghiêm, thu hút đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang và người dân tham dự.

Quốc kỳ tung bay trên nền trời xanh ngay dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026 đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Nguyễn Dũng

Dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Lễ thượng cờ do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức, nhằm chào mừng năm mới và tạo khí thế thi đua ngay từ đầu xuân.

Buổi lễ được tổ chức theo nghi thức quân đội với các nội dung: rước Quốc kỳ, thượng cờ và duyệt đội ngũ. Trong nền nhạc Quốc ca, lá cờ Tổ quốc được kéo lên giữa quảng trường tạo nên khoảnh khắc trang nghiêm, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc và khí thế thi đua ngay từ những ngày đầu năm mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc cho rằng lễ thượng cờ đầu xuân là hoạt động mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, tri ân các thế hệ đi trước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, năm 2025 địa phương đối mặt nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì tăng trưởng, cơ bản hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020-2025; quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường.

Bước sang năm Bính Ngọ 2026, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phát huy tiềm năng, mở rộng không gian phát triển, huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tạo nền tảng cho những bước đột phá trong giai đoạn tới.

Đội tiêu binh diễu hành. Ảnh: Nguyễn Dũng

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai kỳ vọng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tiếp tục đoàn kết, vượt qua thách thức để hoàn thành các mục tiêu đề ra.