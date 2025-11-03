Gia Lai lên phương án sơ tán hơn 128.000 dân tránh bão Kalmaegi

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, ngày 3-11, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các địa phương chủ động phương án ứng phó, đặc biệt là kế hoạch sơ tán hơn 128.000 người dân ở vùng có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác phòng chống bão Kalmaegi tại các địa phương

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh có hơn 32.000 hộ với trên 128.000 người cần được di dời khi bão đổ bộ, tập trung chủ yếu ở các huyện ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu như: Kbang, Kông Chro, Krông Pa, Ia Pa, Đắk Pơ và thị xã An Khê.

Tỉnh đã yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ, kiểm tra, rà soát và chuẩn bị địa điểm sơ tán, lương thực, nước uống, phương tiện cứu hộ, áo phao, xuồng máy. Lực lượng vũ trang được huy động phối hợp với chính quyền cơ sở để hỗ trợ di dời dân và đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực tập trung.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, bão Kalmaegi có thể gây mưa lớn diện rộng, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp. UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các ngành, đơn vị chủ động phương án ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ", đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.