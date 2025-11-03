Gia Lai lên phương án sơ tán hơn 128.000 dân tránh bão Kalmaegi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai lên phương án sơ tán hơn 128.000 dân tránh bão Kalmaegi

Đức Anh

(NLĐO) - Trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét do bão Kalmaegi gây ra, Gia Lai khẩn trương lập phương án di dời hơn 128.000 người đến nơi an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, ngày 3-11, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các địa phương chủ động phương án ứng phó, đặc biệt là kế hoạch sơ tán hơn 128.000 người dân ở vùng có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Gia Lai lên phương án sơ tán hơn 128.000 dân tránh bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác phòng chống bão Kalmaegi tại các địa phương

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh có hơn 32.000 hộ với trên 128.000 người cần được di dời khi bão đổ bộ, tập trung chủ yếu ở các huyện ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu như: Kbang, Kông Chro, Krông Pa, Ia Pa, Đắk Pơ và thị xã An Khê.

Tỉnh đã yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ, kiểm tra, rà soát và chuẩn bị địa điểm sơ tán, lương thực, nước uống, phương tiện cứu hộ, áo phao, xuồng máy. Lực lượng vũ trang được huy động phối hợp với chính quyền cơ sở để hỗ trợ di dời dân và đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực tập trung.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, bão Kalmaegi có thể gây mưa lớn diện rộng, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp. UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các ngành, đơn vị chủ động phương án ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ", đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Tin liên quan

Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu lên phương án sử dụng máy bay không người lái ứng phó bão Kalmaegi

Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu lên phương án sử dụng máy bay không người lái ứng phó bão Kalmaegi

(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương kiên quyết sơ tán triệt để người dân khỏi khu vực trũng thấp

Lũ “tập 3” bắt đầu tại Huế, cảnh báo diễn biến phức tạp do bão Kalmaegi

(NLĐO) - Đây là lần thứ 3 trong vòng hơn 1 tuần qua, người dân TP Huế phải đón nhận trận lũ lớn, dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp do ảnh hưởng bão Kalmaegi.

nguy cơ sạt lở sạt lở đất diễn biến phức tạp phòng chống thiên tai đảm bảo an ninh trật tự
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo