Gia Lai: Nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng dùng ô tô đi trộm gỗ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Gia Lai: Nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng dùng ô tô đi trộm gỗ

Đức Anh

(NLĐO) – Chỉ trong thời gian ngắn, Công an phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm gỗ trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Ngày 13-1, Công an phường An Nhơn Đông cho biết đã nhận được thư cảm ơn của ông Lê Văn Thọ (SN 1976; ngụ khu phố Hòa Cư, phường An Nhơn Đông) vì kịp thời điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại cơ sở sản xuất gỗ của ông.

Gia Lai: Nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng dùng ô tô đi trộm gỗ - Ảnh 1.

4 cây gỗ tròn trị giá khoảng 40 triệu đồng nhóm của Nguyễn Thanh Tâm đã lấy trộm

Theo trình báo, vào sáng 1-12-2025, kẻ gian đã đột nhập xưởng gỗ của ông Thọ, lấy trộm 4 cây gỗ tròn với tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Nhơn Đông đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét đối tượng.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định Nguyễn Thanh Tâm (SN 1992; ngụ phường An Khê, tỉnh Gia Lai) là người trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp.

Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận đã cùng một số đồng bọn sử dụng ô tô đến xưởng gỗ, lợi dụng lúc chủ cơ sở sơ hở để vận chuyển số gỗ lên xe rồi rời khỏi hiện trường.

Mở rộng điều tra, Công an phường An Nhơn Đông tiếp tục làm rõ thêm 3 đối tượng liên quan, đồng thời thu hồi toàn bộ số gỗ bị trộm để trả lại cho bị hại.

Gia Lai: Nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng dùng ô tô đi trộm gỗ - Ảnh 3.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tâm sau khi bị bắt giữ

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Công an Gia Lai vào cuộc truy tìm tang vật vụ cưa trộm gỗ keo của người dân

Công an Gia Lai vào cuộc truy tìm tang vật vụ cưa trộm gỗ keo của người dân

(NLĐO) - Công an Gia Lai đang truy tìm tang vật vụ cưa trộm gỗ keo xảy ra tại xã An Hòa, sau khi một máy cưa bị các đối tượng giấu gần đó đã biến mất

Chủ chấp hành án, người trông vườn gọi bạn đến trộm gỗ quý

(NLĐO) - Được thuê trông coi vườn cây khi chủ chấp hành án, Tuấn nảy sinh lòng tham nên gọi người tới chở trộm 26 cây gỗ Giáng Hương.

Gia Lai: Hàng trăm lâm tặc đột nhập Vườn quốc gia Kon Ka Kinh trộm gỗ trắc

Trong những ngày qua, hàng trăm lâm tặc ở các tỉnh thuộc khu vực Trung bộ đột nhập vào Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai) lén lút khai thác trộm gỗ trắc. Ngày 29-8, lực lượng bảo vệ vườn đã phát hiện 147 cây gỗ trắc có đường kính từ 30-70 cm, ở các tiểu khu 88, 92 bị triệt hạ.

trộm cắp tài sản tiếp nhận thông tin cơ sở sản xuất cơ quan công an công an phường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo