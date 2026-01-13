Gia Lai: Nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng dùng ô tô đi trộm gỗ

Ngày 13-1, Công an phường An Nhơn Đông cho biết đã nhận được thư cảm ơn của ông Lê Văn Thọ (SN 1976; ngụ khu phố Hòa Cư, phường An Nhơn Đông) vì kịp thời điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại cơ sở sản xuất gỗ của ông.

4 cây gỗ tròn trị giá khoảng 40 triệu đồng nhóm của Nguyễn Thanh Tâm đã lấy trộm

Theo trình báo, vào sáng 1-12-2025, kẻ gian đã đột nhập xưởng gỗ của ông Thọ, lấy trộm 4 cây gỗ tròn với tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Nhơn Đông đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét đối tượng.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định Nguyễn Thanh Tâm (SN 1992; ngụ phường An Khê, tỉnh Gia Lai) là người trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp.

Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận đã cùng một số đồng bọn sử dụng ô tô đến xưởng gỗ, lợi dụng lúc chủ cơ sở sơ hở để vận chuyển số gỗ lên xe rồi rời khỏi hiện trường.

Mở rộng điều tra, Công an phường An Nhơn Đông tiếp tục làm rõ thêm 3 đối tượng liên quan, đồng thời thu hồi toàn bộ số gỗ bị trộm để trả lại cho bị hại.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tâm sau khi bị bắt giữ

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.