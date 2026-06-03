Gia Lai: Nhiều diện tích đất công cho thuê sai quy định

Ngày 12-5, nguồn tin phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Thanh tra tỉnh Gia Lai đã Kết luận thanh tra chuyên đề về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước (trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũ) thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Gia Lai, giai đoạn từ ngày 1-1-2019 đến ngày 1-7-2025.

Trong quá trình làm việc, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã phát hiện nhiều cơ quan sử dụng một phần diện tích nhà, đất được giao quản lý để cho cá nhân thuê để kinh doanh sai quy định.

Một phần công viên Phạm Văn Đồng bị cho thuê để làm quán cà phê, sân Pickleball

Trong đó, trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Ia Grai (nay là xã Ia Grai) cho cá nhân thuê diện tích 2.727 m2 đất tại cơ sở nhà, đất số 260 đường Hùng Vương để đầu tư xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo và khu vui chơi thiếu nhi.

Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Kbang (nay là xã Kbang) cho cá nhân thuê diện tích 2.543 m² tại cơ sở nhà, đất số 226 đường Quang Trung, bao gồm: 1.053 m2 sân bóng đá cỏ nhân tạo (do ngân sách nhà nước đầu tư) và 1.490 m2 đất để cung cấp dịch vụ giải khát.

Còn Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Chư Sê đã cho cá nhân thuê hồ bơi (do ngân sách nhà nước đầu tư) với diện tích 195 m2 tại cơ sở nhà, đất trên đường Phạm Văn Đồng là sai phạm.

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc, Đoàn thanh tra yêu cầu Chủ tịch UBND xã Chư Sê phải chỉ đạo cơ quan chuyên môn chuẩn bị hồ sơ pháp lý liên quan đến việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất; các quyết định chủ trương đầu tư, thẩm định, phê duyệt, bố trí vốn, quyết toán các công trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa trong giai đoạn trên.

Công viên bị cho thuê làm quán cà phê, sân Pickleball

Tuy nhiên, năm 2019, diện tích lớn đất tại Công viên Phạm Văn Đồng, xã Chư Sê bị cấp phép cho cá nhân thuê làm các hạng mục, sau đó chuyển đổi thành quán cà phê, sân Pickleball nhưng không được đề cập đến trong kết luận thanh tra.

Theo lãnh đạo xã Chư Sê, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã xuống kiểm tra tại Công viên Phạm Văn Đồng nhưng "không có nói" về cho thuê diện tích đất công viên trong kết luận thanh tra.