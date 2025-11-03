Khoảng 11 giờ 10 phút ngày 3-11, ông Trương Thành T. (SN 1981; trú tại khu phố 9, phường Quy Nhơn Đông) đi trên đường bê tông dọc bờ sông Hà Thanh, thì phát hiện 1 thi thể chưa rõ lai lịch đang trôi theo dòng nước.

Thi thể nạn nhân được người dân phát hiện, đưa vào gần bờ.

Ngay sau đó, ông T. cùng một số thanh niên trong xóm đã dùng thuyền đưa nạn nhân vào bờ và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Quy Nhơn Đông nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là nữ giới, tóc ngắn, mặc đồ bộ màu tối có họa tiết hoa; thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Công an phường Quy Nhơn Đông thông báo, ai có người thân bị mất tích hoặc có thông tin liên quan đến nạn nhân với đặc điểm nhận dạng nêu trên, đề nghị liên hệ qua số điện thoại 02563.590.189 để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.