Phát hiện thi thể cô gái phân huỷ trong xe hơi ở TP HCM

Ngày 1-11, các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM phối hợp với Công an xã Đông Thạnh khám nghiệm hiện trường vụ một thi thể trong ô tô đậu ven đường.

Hiện trường vụ việc ở xã Đông Thạnh, TP HCM

Sáng cùng ngày, người dân sống trên đường Nguyễn Thị Đẹt, xã Đông Thạnh phát hiện mùi hôi thối từ chiếc ô tô 4 chỗ. Chiếc xe này đậu trên lề đường, cạnh hàng rào nhà người dân nhiều ngày qua.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đến hiện trường mở xe và phát hiện một cô gái trẻ đã tử vong nhiều ngày, cơ thể đang phân hủy.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.