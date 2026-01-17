HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai quyết liệt dẹp khai thác khoáng sản trái phép

Đức Anh

(NLĐO) - Trước thực trạng khai thác khoáng sản trái phép còn diễn biến phức tạp, tỉnh Gia Lai yêu cầu các lực lượng chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý.

Chiều 17-1, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết trên địa bàn hiện có khoảng 200 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực.

Gia Lai quyết liệt dẹp khai thác khoáng sản trái phép - Ảnh 1.

Công an tỉnh Gia Lai vừa truy quét một điểm khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn trên sông Kôn

Trong năm 2025, sản lượng khai thác đạt hơn 2,2 triệu m³ đá nghiền, 360.000 m³ đá khối, 750.000 m³ cát xây dựng, gần 4 triệu m³ đất san lấp và 20.000 m³ sét làm gạch ngói. Tổng nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản đạt trên 367 tỉ đồng.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, các cơ quan chức năng đã tham mưu UBND tỉnh xử phạt một trường hợp khai thác vượt ranh giới cho phép và xử phạt 9 doanh nghiệp vi phạm với tổng số tiền hơn 1,178 tỉ đồng.

Cùng với việc đẩy mạnh đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Gia Lai đang triển khai lắp đặt camera giám sát, trạm cân tại các mỏ khai thác nhằm kiểm soát sản lượng, chống thất thoát tài nguyên, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động khoáng sản.

Năm 2026, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, không để hình thành các điểm nóng.

Trước đó, rạng sáng 25-12-2025, Ban Chuyên án Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt kiểm tra 2 điểm khai thác cát trái phép tại thôn Phú Lạc, xã Bình An và thôn Vĩnh Lộc, xã Tây Sơn. Lực lượng chức năng thu giữ 11 xe tải, 4 máy đào, 3 ô tô con, 3 xe máy, 29 điện thoại di động, 8 bộ đàm; tạm giữ 39 đối tượng cùng 410 m³ cát và nhiều tang vật liên quan.

Tin liên quan

Bình Định: Tạm đình chỉ chủ tịch xã do buông lỏng quản lý khoáng sản trái phép

Bình Định: Tạm đình chỉ chủ tịch xã do buông lỏng quản lý khoáng sản trái phép

(NLĐO) – Một chủ tịch xã bị tạm đình chỉ công tác trong vòng 15 ngày để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trái phép

Lập chuyên án điều tra việc khai thác khoáng sản trái phép

(NLĐO) – Trước thực trạng số lượng lớn khoáng sản bị khai thác trái phép, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chỉ đạo lập chuyên án điều tra.

Núp bóng dự án, đào khoáng sản trái phép

Núp bóng dự án "Nông - Lâm kết hợp", một doanh nghiệp ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho nhiều nhóm người khai thác cát và cao lanh trái phép nhưng chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn

cơ quan chức năng khai thác khoáng sản xử lý nghiêm diễn biến phức tạp tăng cường kiểm soát
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo