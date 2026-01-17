Gia Lai quyết liệt dẹp khai thác khoáng sản trái phép

Chiều 17-1, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết trên địa bàn hiện có khoảng 200 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực.

Công an tỉnh Gia Lai vừa truy quét một điểm khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn trên sông Kôn

Trong năm 2025, sản lượng khai thác đạt hơn 2,2 triệu m³ đá nghiền, 360.000 m³ đá khối, 750.000 m³ cát xây dựng, gần 4 triệu m³ đất san lấp và 20.000 m³ sét làm gạch ngói. Tổng nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản đạt trên 367 tỉ đồng.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, các cơ quan chức năng đã tham mưu UBND tỉnh xử phạt một trường hợp khai thác vượt ranh giới cho phép và xử phạt 9 doanh nghiệp vi phạm với tổng số tiền hơn 1,178 tỉ đồng.

Cùng với việc đẩy mạnh đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Gia Lai đang triển khai lắp đặt camera giám sát, trạm cân tại các mỏ khai thác nhằm kiểm soát sản lượng, chống thất thoát tài nguyên, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động khoáng sản.

Năm 2026, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, không để hình thành các điểm nóng.

Trước đó, rạng sáng 25-12-2025, Ban Chuyên án Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt kiểm tra 2 điểm khai thác cát trái phép tại thôn Phú Lạc, xã Bình An và thôn Vĩnh Lộc, xã Tây Sơn. Lực lượng chức năng thu giữ 11 xe tải, 4 máy đào, 3 ô tô con, 3 xe máy, 29 điện thoại di động, 8 bộ đàm; tạm giữ 39 đối tượng cùng 410 m³ cát và nhiều tang vật liên quan.