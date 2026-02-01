HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Gia Lai: Tài xế xe khách bị đồng nghiệp chặn đường, hành hung giữa phố

Đức Anh

(NLĐO) – Một tài xế xe khách 16 chỗ ngang nhiên chặn đầu xe rồi lao lên hành hung đồng nghiệp giữa đường phố Gia Lai.

Hai ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế xe khách 16 chỗ bị chặn đầu phương tiện, hành hung ngay trên đường phố, gây bức xúc dư luận.

Gia Lai: Tài xế xe khách bị đồng nghiệp chặn đường, hành hung giữa phố - Ảnh 1.

Tài xế xe khách Kim Hoàng bị tấn công khi đang ngồi trên ghế lái. Ảnh chụp màn hình

Theo nội dung clip và thông tin đăng tải từ tài khoản Facebook "Nhà xe Kim Hoàng", vụ việc xảy ra vào trưa 31-1 trên đường Tây Sơn, đoạn qua phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. Nạn nhân là tài xế xe khách 16 chỗ của nhà xe Kim Hoàng (trụ sở tại phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Đoạn clip dài khoảng 56 giây cho thấy khi xe Kim Hoàng đang lưu thông thì bất ngờ bị một xe khách cùng loại tạt đầu. 

Sau đó, một người đàn ông được cho là tài xế xe khách 16 chỗ mang biển số 77F-002.78 của nhà xe Hoa Trang lao lên xe, liên tiếp đánh tài xế Kim Hoàng.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe Kim Hoàng đang chở nhiều hành khách. Bị tấn công bất ngờ, tài xế chỉ cúi người né tránh, không phản kháng. Một hành khách ngồi gần đó đã đứng ra can ngăn, bảo vệ tài xế.

Hành vi hành hung diễn ra giữa đường phố, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của hành khách trên cả hai xe.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem và tương tác. Nhiều ý kiến bày tỏ phẫn nộ trước hành vi côn đồ, coi thường pháp luật, đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý nghiêm.

Theo ông Võ Khắc Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải hành khách Kim Hoàng, người bị hành hung là tài xế của doanh nghiệp, tên Trần Văn H. (SN 1985; trú phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai). 

Khoảng 8 giờ 34 phút ngày 31-1, anh H. điều khiển xe khách lưu thông trên tuyến Quy Nhơn – Hoài Nhơn thì bất ngờ bị xe khách 16 chỗ của nhà xe Hoa Trang (trú phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai) tạt đầu và hành hung, dù trước đó giữa hai bên không xảy ra mâu thuẫn hay va chạm.

Gia Lai: Tài xế xe khách bị đồng nghiệp chặn đường, hành hung giữa phố - Ảnh 3.

Tài xế xe biển kiểm soát 77F-002.78 lao đến xe Kim Hoàng sau cú tạt đầu, chặn xe. Ảnh chụp màn hình

"Chúng tôi không rõ nguyên nhân vì sao tài xế xe Hoa Trang lại hành xử như vậy. Người này có biểu hiện rất hung hãn, từng xảy ra vụ việc tương tự với tài xế của một nhà xe khác chạy cùng tuyến. Hiện tài xế H. bị chấn thương vùng đầu, mặt, tinh thần hoảng loạn" - ông Hoàng cho biết.

Cũng theo ông Hoàng, doanh nghiệp đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an, đề nghị xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và ngăn chặn các hành vi bạo lực tương tự tái diễn.

vận tải hành khách xử lý nghiêm tài khoản facebook hành vi bạo lực mất an toàn
    Thông báo