HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ 2 xe khách tạt đầu xe khác trên Quốc lộ 14C: Phạt cả 3 tài xế

Đức Anh

(NLĐO) – Liên quan vụ tạt đầu, chặn xe trên Quốc lộ 14C, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã xử phạt 3 tài xế với tổng số tiền hàng chục triệu đồng.

Sáng 5-1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt 3 tài xế liên quan vụ tạt đầu, chặn xe khác do mâu thuẫn tranh giành khách trên Quốc lộ 14C, đoạn qua xã Ia Nan.

Gia Lai: Phạt nặng 3 tài xế vụ tạt đầu xe do tranh giành khách trên Quốc lộ 14C - Ảnh 1.

Xe của ông C. và xe của con trai đã tạt đầu, chặn xe ông N.

Trước đó, sáng 3-1, ông T.V.N. (SN 1999; trú làng Ia Đao, xã Ia Nan) điều khiển xe khách BKS 81A-491.57 của nhà xe Nam Phương, chở 2 hành khách từ xã Ia Nan đi xã Đức Cơ.

Khi lưu thông trên Quốc lộ 14C, đoạn qua làng Ia Nhú (xã Ia Nan), xe do ông N. điều khiển bất ngờ bị ông P.N.C. (SN 1968; trú làng Nú, xã Ia Nan) và con trai là P.N.T. (SN 2002) điều khiển 2 xe khách loại 16 chỗ của nhà xe Ngọc Châu tạt đầu, chặn trước và sau.

Theo xác minh ban đầu, cha con ông C. cho rằng 2 hành khách trên xe ông N. đã liên hệ trước với nhà xe Ngọc Châu nên giữa các bên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. 

Sau đó, ông N. đăng tải đoạn video ghi lại hành vi nguy hiểm của cha con ông C. lên mạng xã hội Facebook, gây bức xúc trong dư luận.

Phòng CSGT đã phối hợp Công an xã Ia Nan triệu tập những người liên quan để làm việc. Kết quả, lực lượng chức năng xử phạt ông P.N.C. 45 triệu đồng về lỗi điều khiển xe lạng lách; xử phạt ông P.N.T. 24,7 triệu đồng về các lỗi đi không đúng phần đường, dừng đỗ xe không sát mép đường bên phải và không có giấy phép lái xe. 

Ông T.V.N. bị phạt 19 triệu đồng do điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe.

Gia Lai: Phạt nặng 3 tài xế vụ tạt đầu xe do tranh giành khách trên Quốc lộ 14C - Ảnh 2.

Các tài xế trong vụ tạt đầu, chặn xe trên quốc lộ 14C đã bị phạt nặng.

Ngoài ra, Phòng CSGT cũng lập biên bản xử phạt chủ 2 phương tiện đã giao xe cho ông T. và ông N. khi không đủ điều kiện theo quy định; mỗi trường hợp bị phạt 29 triệu đồng.

Tin liên quan

Lý do 2 xe khách liều lĩnh chặn đầu xe đang chạy trên Quốc lộ 14C

(NLĐO) - Ngày 3-1, Phòng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai đã thông tin vụ việc 2 xe khách chặn đầu xe khách khác gây xôn xao dư luận.

Xe khách 16 chỗ tạt đầu, chặn xe đối diện trên Quốc lộ 14C gây bức xúc

(NLĐO) – Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh vụ việc 2 xe khách 16 chỗ có hành vi tạt đầu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

mạng xã hội lực lượng chức năng quyết định xử phạt giấy phép lái xe công an xã
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo