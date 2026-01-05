Sáng 5-1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt 3 tài xế liên quan vụ tạt đầu, chặn xe khác do mâu thuẫn tranh giành khách trên Quốc lộ 14C, đoạn qua xã Ia Nan.

Xe của ông C. và xe của con trai đã tạt đầu, chặn xe ông N.

Trước đó, sáng 3-1, ông T.V.N. (SN 1999; trú làng Ia Đao, xã Ia Nan) điều khiển xe khách BKS 81A-491.57 của nhà xe Nam Phương, chở 2 hành khách từ xã Ia Nan đi xã Đức Cơ.

Khi lưu thông trên Quốc lộ 14C, đoạn qua làng Ia Nhú (xã Ia Nan), xe do ông N. điều khiển bất ngờ bị ông P.N.C. (SN 1968; trú làng Nú, xã Ia Nan) và con trai là P.N.T. (SN 2002) điều khiển 2 xe khách loại 16 chỗ của nhà xe Ngọc Châu tạt đầu, chặn trước và sau.

Theo xác minh ban đầu, cha con ông C. cho rằng 2 hành khách trên xe ông N. đã liên hệ trước với nhà xe Ngọc Châu nên giữa các bên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ.

Sau đó, ông N. đăng tải đoạn video ghi lại hành vi nguy hiểm của cha con ông C. lên mạng xã hội Facebook, gây bức xúc trong dư luận.

Phòng CSGT đã phối hợp Công an xã Ia Nan triệu tập những người liên quan để làm việc. Kết quả, lực lượng chức năng xử phạt ông P.N.C. 45 triệu đồng về lỗi điều khiển xe lạng lách; xử phạt ông P.N.T. 24,7 triệu đồng về các lỗi đi không đúng phần đường, dừng đỗ xe không sát mép đường bên phải và không có giấy phép lái xe.

Ông T.V.N. bị phạt 19 triệu đồng do điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe.

Các tài xế trong vụ tạt đầu, chặn xe trên quốc lộ 14C đã bị phạt nặng.

Ngoài ra, Phòng CSGT cũng lập biên bản xử phạt chủ 2 phương tiện đã giao xe cho ông T. và ông N. khi không đủ điều kiện theo quy định; mỗi trường hợp bị phạt 29 triệu đồng.