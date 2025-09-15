Gia Lai: Tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng 5 cán bộ bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 15-9, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Gia Lai, cho biết Đảng ủy UBND tỉnh vừa thống nhất tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 5 cán bộ, đảng viên đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an tạm giam để phục vụ điều tra.

Cơ quan công an kiểm tra cơ sở có liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí ở Vĩnh Thạnh, Gia Lai.

Trong số này có ông Lê Đức Sáu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, là đảng viên thuộc Đảng ủy UBND tỉnh quản lý; 4 trường hợp còn lại thuộc Đảng ủy Sở NN-MT tỉnh.

Theo ông Thương, hiện Sở NN-MT đang xin ý kiến các cơ quan liên quan để thực hiện quy định xử lý kỷ luật Đảng đối với những đảng viên vi phạm.

"Chúng tôi đang chờ thông báo, quyết định chính thức từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an để tiếp tục xử lý, khai trừ và buộc thôi việc đối với các trường hợp này" – ông Thương nói.

Trước đó, ngày 17-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can, gồm: Trần Phước Phi, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh; Đặng Bá Quang, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh; Đinh Giang Bình, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh; Phan Thanh Kha, kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh; Lê Đức Sáu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Gia Lai.

Trong đó, 4 bị can đầu bị khởi tố về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ". Riêng bị can Lê Đức Sáu bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".