Gia Lai tạm giữ gần 1.000 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu Lacoste, Nike

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Gia Lai tạm giữ gần 1.000 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu Lacoste, Nike

Đức Anh

(NLĐO) – Gần 1.000 sản phẩm áo lót, khăn tắm, tất… nghi giả mạo các nhãn hiệu Lacoste, Nike vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện, tạm giữ.

Sáng 22-1, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành quyết định tạm giữ 994 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong quá trình kiểm tra một cơ sở kinh doanh quần áo trên địa bàn.

Gia Lai: Tạm giữ gần 1.000 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu Lacoste, Nike - Ảnh 1.

Cán bộ Đội QLTT số 4 kiểm tra hàng hoá tại địa điểm kinh doanh của ông N.V.H.

Trước đó, chiều 20-1, Đội QLTT số 4 phối hợp với Công an phường An Nhơn tiến hành kiểm tra một địa điểm kinh doanh quần áo tại phường An Nhơn, do ông N.V.H. làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 994 sản phẩm gồm áo lót nữ, khăn tắm và tất nam các loại nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Qua kiểm tra ban đầu, số hàng hóa trên có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Lacoste và Nike – những nhãn hiệu hiện đang được bảo hộ tại thị trường Việt Nam. 

Ngoài ra, chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.

Đội QLTT số 4 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 22-1: Robusta bất ngờ tăng 3 con số

Giá cà phê hôm nay 22-1: Robusta bất ngờ tăng 3 con số

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay bất ngờ tăng 3 con số với Robusta, trong khi Arabica tăng nhẹ ngay sau thông tin Brazil xuất khẩu giảm đến 21%

Phát hiện tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

(NLĐO)- Kiểm tra đột xuất cửa hàng vàng, trang sức K.L-M.C (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), lực lượng chức năng phát hiện 8 mặt dây chuyền vàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng Chanel

"Đột kích" kho hàng 50 tấn nghi giả mạo nhãn hiệu do người đàn ông Trung Quốc làm chủ

(NLĐO)- Kho hàng gần 50 tấn, trị giá khoảng 10 tỉ đồng, tại Bắc Ninh bị lực lượng liên ngành phát hiện có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

hành vi vi phạm dấu hiệu vi phạm đội quản lý thị trường cơ sở kinh doanh quyền sở hữu trí tuệ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo