Gia Lai tạm giữ gần 1.000 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu Lacoste, Nike

Sáng 22-1, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành quyết định tạm giữ 994 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong quá trình kiểm tra một cơ sở kinh doanh quần áo trên địa bàn.

Cán bộ Đội QLTT số 4 kiểm tra hàng hoá tại địa điểm kinh doanh của ông N.V.H.

Trước đó, chiều 20-1, Đội QLTT số 4 phối hợp với Công an phường An Nhơn tiến hành kiểm tra một địa điểm kinh doanh quần áo tại phường An Nhơn, do ông N.V.H. làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 994 sản phẩm gồm áo lót nữ, khăn tắm và tất nam các loại nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Qua kiểm tra ban đầu, số hàng hóa trên có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Lacoste và Nike – những nhãn hiệu hiện đang được bảo hộ tại thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.

Đội QLTT số 4 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.