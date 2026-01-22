Giá cà phê hôm nay 22-1: Robusta bất ngờ tăng 3 con số

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 22-1 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng dựng đứng tử 2,42% - 3,48%; giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng dưới 0,5%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 3-2026, giá Robusta tăng 137 USD/tấn, lên 4.078 USD/tấn; giá Arabica tăng 20 USD/tấn, lên 7.660 USD/tấn.

Quy đổi theo tỉ giá, Robusta tăng 3.500 đồng/kg nên giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước dự kiến sẽ tăng mạnh từ mức 98.200 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Khả năng cao, giá cà phê hôm nay ở trong nước sẽ vượt 100.000 đồng/kg, là mức sàn hiện tại với nhiều nông dân.

Giá cà phê hôm nay tăng mạnh

Giá cà phê quay đầu đi lên khi Hiệp hội Các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe) công bố trong năm 2025, tổng lượng cà phê xuất khẩu của Brazil giảm gần 21% so với năm 2024, còn 2,4 triệu tấn.

Dù sản lượng giảm mạnh nhưng do giá cà phê tăng đến 57% nên Brazil vẫn thu về giá trị kỷ lục 15,6 tỉ USD.



