Kinh tế

Gia Lai tăng cường công tác chống buôn lậu xăng dầu

Đức Anh

(NLĐO) - Trước nguy cơ biến động nguồn cung, Gia Lai yêu cầu siết chặt quản lý, chống buôn lậu và gian lận trong kinh doanh xăng dầu.

Ngày 24-3, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai đã có văn bản khẩn yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

Gia Lai tăng cường kiểm soát, chống gian lận kinh doanh xăng dầu - Ảnh 1.

Gia Lai yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

Theo đánh giá, tình hình xung đột tại Trung Đông và những biến động địa chính trị toàn cầu đang tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng, làm ảnh hưởng đến nguồn cung và giá xăng dầu trong nước.

Trước thực tế này, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu Sở Công Thương theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động dự báo, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định giá cả. Đồng thời, Sở này cần tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường để xử lý.

Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Hải quan và các lực lượng chức năng được giao phối hợp chặt chẽ, nắm chắc địa bàn, tuyến và đối tượng; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới, vùng trọng điểm nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu.

Chi cục Quản lý thị trường đẩy mạnh kiểm tra hệ thống phân phối, từ doanh nghiệp đầu mối đến cửa hàng bán lẻ, xử lý nghiêm các hành vi như bán sai giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng.

Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường kiểm tra tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi gian lận.

Các địa phương được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin minh bạch về thị trường, vận động người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời phản ánh vi phạm, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

