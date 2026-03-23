Giá xăng dầu tăng, công ty du lịch xoay sở đủ cách giữ giá tour

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá xăng dầu tăng, công ty du lịch xoay sở đủ cách giữ giá tour

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá vé máy bay, giá thuê ô tô tăng vọt theo giá xăng dầu khiến nhiều công ty du lịch đang phải "gồng lỗ", lên phương án ứng phó.

Ngày 23-3, giá dầu thô Brent tiếp tục duy trì trên mức cao 110 USD/thùng; giá xăng dầu trong nước các loại từ 27.000 - 35.000 đồng/lít.

Giá xăng dầu trong nước neo cao đang tác động tới chi phí đầu vào của các ngành có tỉ trọng cao sử dụng nhiên liệu này.

Ông Đỗ Văn Thức, Phó Tổng giám đốc Công ty Đất Việt Tour, cho biết những ngày này, công ty phải họp liên tục để làm việc với tài xế, điều hành xe nhằm bố trí lại lịch khởi hành của đội xe. Cụ thể, những xe cũ tiêu thụ nhiên liệu lớn hạn chế nhận lịch hoặc cho chạy tuyến đường gần đường bằng, tránh tuyến có đèo dốc như Đà Lạt, Tây Nguyên…

Công ty Đất Việt Tour có đội xe gần 100 chiếc, kinh doanh dịch vụ cho thuê chuyến, thuê tháng và chạy tour trọn gói. Trong tỉ lệ phần trăm cấu thành giá bán thì nguyên liệu chiếm tới 30-35%. Với việc giá dầu tăng từ 17.500đ/lít lên trên 33.000 đồng/lít (tăng gần 100% so với cuối năm ngoái), Đất Việt Tour buộc phải tính toán giải pháp ứng phó. Bởi theo lãnh đạo công ty này, giá thuê xe hiện tại, nhất là hợp đồng thuê xe đã ký với khách không thể dễ dàng tăng giá ngay.

"Tài xế cũng được yêu cầu chạy ở mức tiết kiệm, không quá 80-90km/giờ để giảm chi phí dầu. Công ty khoán dầu theo km cho tài xế biết định mức chạy hợp lý, tiết kiệm. Công ty cũng thông báo, làm việc với khách hàng đã ký hợp đồng từ trước để cùng chia sẻ phát sinh khi chi phí nhiên liệu tăng quá cao, dựa trên phát sinh thực tế có hóa đơn chứng từ đầy đủ" – ông Thức nói.

- Ảnh 2.

Về nguồn cung dầu, lãnh đạo Đất Việt Tour cho hay đang tính phương án dự phòng xa hơn sau này giá dầu ổn định sẽ mua trước số lượng dự phòng nhất định với đơn vị cung cấp để tránh ảnh hưởng quá lớn.

Còn theo ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Giám đốc Công ty Golden Smile Travel, nhu cầu của khách đi du lịch, nhất là dịp 30-4 sắp tới không giảm mà tăng lên, nhất là đi theo đoàn do nghỉ dài ngày. Với tour trong nước đã ký hợp đồng, công ty đang bị lỗ.

"Công ty vừa có đoàn khách đi tour Bến Tre, đoàn đi 13 xe ô tô mà bị lỗ mỗi xe vài triệu đồng tiền thuê xe do giá xăng dầu tăng. Giải pháp lúc này là doanh nghiệp phải chấp nhận cắt lợi nhuận, bù vô phần phát sinh với những đoàn đã chốt. Với những đoàn báo giá rồi sẽ làm theo cam kết, đoàn khách chưa chốt công ty sẽ thương lượng lại hoặc áp dụng giá mới. Đặc biệt, các tour đi nước ngoài, công ty đang phải bù lỗ rất lớn vì đã ký với đối tác nước ngoài và tour cũng bán từ nhiều tháng trước" – ông Phương lo lắng.

Với tour nước ngoài, các doanh nghiệp lữ hành cũng đang chịu áp lực rất lớn do chi phí, giá vé máy bay tăng cao. Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông, Công ty Du lịch Vietravel, cho biết công ty đang tăng cường làm việc với các hãng hàng không và đối tác vận chuyển để cập nhật phương án giá và lịch bay phù hợp. Đồng thời tối ưu lại cấu trúc sản phẩm, hành trình nhằm kiểm soát chi phí nhưng vẫn bảo đảm chất lượng dịch vụ.

"Vietravel cũng chủ động đa dạng hóa các tuyến điểm, tăng tỉ trọng các hành trình ngắn ngày hoặc sử dụng phương án di chuyển linh hoạt hơn, qua đó giúp du khách có thêm lựa chọn phù hợp với ngân sách" – bà Vân Khanh nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo